Sampdoria, mercato sempre in fermento

Genova. Sei giorni senza vento non lasciano sottintendere che il falò scatenato da Accardi il 1° agosto sia ormai spento… la brace è lì, sotto le ceneri e basterà un alito di tramontana per riportare in alto le fiamme dell’entusiasmo dei tifosi.

Per ora accontentiamoci della ‘brace’, rappresentata dalla notizia che il portiere tanto atteso arriverebbe in prestito secco dall’Atalanta, anzi per l’esattezza dall’Under 23 orobica. Paolo Vismara, ha alle spalle un anno di Serie C, da titolare inamovibile ed un anno di D, dove aveva contribuito a far vincere il campionato al Brindisi. La domanda da porsi è dunque se Simone Guidotti ha convinto Andrea Pirlo di poter ricoprire il ruolo di titolare? Può essere, ma aspetterei l’ufficializzazione, prima di dare per tramontata la candidatura di Filip Stanković.

Restando a parlare di giovani, Ivan Saio, a Brindisi nel campionato scorso, sta per diventare il nuovo portiere del Pescara, mentre il centrale difensivo albanese Ertijon Gega è conteso da Messina e Pineto e il capitano della Primavera, Francesco Conti passerà in prestito annuale al Sestri Levante (Serie C) mentre Giacomo Gentile andrà a difendere la porta del Ligorna (Serie D), ma soprattutto in entrata, arriva dal Viimsi JK, l’italo estone Oscar De Pizziol, trequartista del 2007 (ultime sei mesi nel Cittadella).

Sempre parlando di giovani, i media stanno accostando alla Sampdoria una caterva di nomi della Juve Next Generation (l’ala destra Nikola Sekulov e i centrocampisti Joseph Nonge Boende e Luis Hasa), ma non l’unico che servirebbe, lo sloveno/bosniaco, Tarik Muharemović, il braccetto di sinistra che potrebbe venire a giocarsi il posto con Stipe Vulikić.

A proposito di difensori centrali sta sviluppandosi una telenovela attorno ai nomi di Alessandro Fontanarosa e di Gabriele Guarino, in particolar modo intruppato in un groviglio di scambi tra Sampdoria e Empoli, che potrebbero vedere cambiare maglia anche Nicolas Haas (in), Rolando Vieira, Matteo Ricci e Bartosz Bereszyński (out), nonostante su quest’ultimo, sia Accardi che Pirlo abbiano dichiarato di volerlo trattenere in blucerchiato. Del resto il polacco è nel mirino anche del Cagliari e se i sardi mettessero sull’altro piatto della bilancia uno fra Adam Obert e Davide Veroli?.

Del resto in Sardegna stanno puntando anche Fabio Borini e qualora riuscissero nell’intento, diventerebbe suggestiva l’ultima voce di fresca uscita e cioè un interessamento doriano (insieme a Venezia e Frosinone) per Antonio Raimondo e peccato che il Bologna non voglia tuttavia perdere il contrllo del cartellino.