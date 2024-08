Sampdoria, M’Baye Niang sogno di mezza estate?

Genova. Visto le resistenze dell’Inter a rimandare a Genova Filip Stanković (le stesse fatte con Sebastiano Esposito), alla fine Pietro Accardi ha deciso di ‘tagliare la testa al toro’ e rendere noto, sui canali ufficiali della Sampdoria, l’ottenuto prestito secco, per un anno, dall’Atalanta del loro portiere dell’Under 23, Paolo Vismara. Scelta indubbiamente coraggiosa, visto che anche l’altro compagno di reparto, Simone Ghidotti ha solo tre anni più di lui (24 contro 21), ma ormai Accardi ha ‘guadagnato punti’ nella fiducia della tifoseria, che confida nelle sue scelte.

Atra ufficializzazione della giornata di ieri, è stata quella del prestito in uscita di Francesco Conti al Sestri Levante, operazione che consentirà all’ex capitano della Primavera di andare a confrontarsi con i ‘grandi’ vicino a casa ed in Serie C. Esperienze analoghe sarà importante predisporre anche per Mattia Vitale, Simone Pozzato e Nicolò Uberti (in ritiro a Jena, mentre Nicholas Scardigno, Leon Zeqiraj e Fabiano D’Amore proseguiranno la maturazione in Primavera), ma anche per i non portati in Germania, Samuel Ntanda, Simone Leonardi, Luca Polli e ArdijanChilafi, cui sarebbe opportuno trovare una sistemazione in prestito in Terza Serie.

Dalla stessa Serie C viene dato come imminente l’arrivo di uno degli giocatori della Next Generation juventina, di cui parlavamo ieri e cioè Nikola Sekulov (a quanto pare strappato alla concorrenza del Palermo), messosi in evidenza nella seconda parte della scorsa stagione (9 reti in 23 presenze e trascinatore nei play off), dopo un ritorno da un prestito alla Cremonese, dove non aveva trovavo spazio.

Secondo voci provenienti da Frosinone, la Samp avrebbe fatto un sondaggio per il difensore frusinate Anthony Zué Oyono, francese naturalizzato gabonese, con 16 presenze in detta Nazionale… Indubbiamente si tratta un bel prospetto (è del 2001), che tuttavia per un infortunio e relativo intervento, non gioca da 7 mesi… Ma se il prezzo ne valesse la candela, perché non scommetterci?

Restano calde anche le voci di un maxi scambio con l’Empoli (Haas, Henderson, Guarino da una parte e Bereszyński, Vieira, Ricci dall’altra), per non parlare di M’Baye Hamady Niang (adesso svincolato, ma che nel gennaio scorso proprio Accardi ha portato in Toscana) e che – qualora davvero Fabio Borini finisse a Cagliari – potrebbe trovare tante analogie col ‘colpaccio’ che Marotta fece con Cassano. Sogni di mezza estate, che da quando c’è Accardi i tifosi blucerchiati possono anche fare.