Sampdoria, Mancini saluta: “Le nostre strade torneranno di nuovo a incrociarsi”. Per lui si profila impegno al Barcellona

Genova. Era ormai nell’aria e ora è ufficiale: Andrea Mancini saluta la Sampdoria.

La Società comunica che Mancini ha espresso la volontà di non proseguire il rapporto di collaborazione con il club. “Rispettiamo la sua decisione − si legge nella nota − e desideriamo esprimergli la nostra gratitudine per il prezioso impegno dimostrato durante la scorsa stagione. A nome del presidente Matteo Manfredi e di tutta la società rivolgiamo ad Andrea il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e dedizione. Gli auguriamo inoltre il meglio per il prosieguo della sua carriera, con l’auspicio di vedere realizzati tutti i suoi futuri successi. Ciao Andrea, sarai per sempre uno di noi”.

Mancini, ormai ex direttore sportivo, aveva il contratto scaduto il 30 giugno. Con l’arrivo di Accardi si profilava complicato mantenere il ruolo, anche se l’attuale direttore aveva espresso al suo arrivo la volontà di mantenerlo nello staff di collaboratore.

Per Mancini si profila un impegno al Barcellona come membro dello staff del ds dei blaugrana Deco.

Mancini ha scritto un lungo post su Instagram in cui trapela tutto il suo amore per la Sampdoria, sicuro che prima o poi le strade coi blucerchiati torneranno a incrociarsi. Lo riportiamo integralmente:

“È con un mix di emozioni infinite che mi accingo a scrivere questo mio saluto. Dopo un anno intenso, al contempo difficile e ricco di esperienze , è giunto il momento di salutarci, almeno per ora. Desidero ringraziare profondamente il club ed il presidente Matteo Manfredi per l’opportunità che mi è stata data e per l’accoglienza straordinaria che ho ricevuto sin dal primo giorno. La Sampdoria era già un pezzo straordinariamente importante della vita mia e della mia famiglia, ma viverla in prima persona, potendone portare con orgoglio i colori sul petto resterà una emozione unica nel mio cuore.

Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco, dai dirigenti a mister Pirlo e il suo staff, dai giocatori a tutto il personale del club. Un grazie speciale va anche a tutti coloro che lavorano dietro le quinte per rendere ogni giorno la Sampdoria quella meravigliosa realtà che passo dopo passo tornerà dove merita. Ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni momento vissuto insieme.

Le nostre strade si separano, ma questo è solo un arrivederci. La Sampdoria non è solo una squadra, è una passione che ci lega tutti, e anche se i direttori sportivi, gli allenatori, i giocatori e i presidenti possono passare, la Sampdoria rimane sempre la Sampdoria, grazie soprattutto a voi, i suoi straordinari tifosi. La Gradinata Sud e tutti coloro i quali in questo ultimo anno non ci hanno mai fatto mancare nemmeno per un istante il loro ineguagliabile affetto e supporto. Continuerò dentro me a sostenere la Samp come il primo dei tifosi e non perdere mai occasione per raggiungervi e supportare i nostri colori unici. Non è facile per me dirvi addio, ma sono convinto che sia la scelta giusta in questo momento.

Oggi le nostre strade si separano, ma un giorno – ne sono sicuro – torneranno di nuovo ad incrociarsi.

Grazie di cuore a tutti voi. Avanti Marinai! Forza Samp, sempre!”