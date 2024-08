Sampdoria, l’entusiasmo per il passaggio in Coppa Italia non frena il mercato

Genova. Che Nikola Sekulov fosse destinato a vestire il blucerchiato lo abbiamo scritto sin dall’8 agosto e finalmente il trasferimento dell’italo macedone è arrivato al traguardo, anche se in ritardo rispetto all’ufficializzazione di Davide Veroli (per quest’ultimo, acquisizione a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto/diritto di opzione e contratto che ha legato l’ex cagliaritano alla Sampdoria fino al 30 giugno 2028).

L’arrivo di Sekulov dalla Juventus (Next Gen.) prelude sicuramente alla partenza di Matteo Stoppa, sulle cui tracce si è posta la Juve Stabia, team con cui il trequartista ha brillantemente giocato nella stagione ‘21/22, ma potrebbe essere anche essere foriero della cessione di Fabio Borini, uno degli scudieri che Pirlo (con Matteo Ricci) si è portato appresso dalla Turchia. L’ex Milan, oltre che a Cagliari ed Empoli (dove si parla anche di un possibile scambio di Ronaldo Vieira con Nicolas Haas), piace infatti pure all’Hellas Verona e va ricordato che nella città di Giulietta e Romeo, non sta trovando spazio nell’undici titolare Daniele Ghilardi, cui mister Paolo Zanetti preferisce l’ex blucerchiato Giacomo Magnani, che in casa Samp non ha certo fatto bene quanto Ghilardi.

In uscita viene dato anche Stefano Girelli, sul quale ha preso informazioni il d.s. del Pescara, Pasquale Foggia.

In coda un paio di notizie che riguardano due ex doriani, Valerio Verre torna a Palermo ed Ebrina Derboe va in prestito dalla Roma al Frosinone e affronterà quindi la Samp da avversario alla prima di Campionato.