Sampdoria, la Sud ringrazia Audero: simbolo dell’ultimo derby

Genova. “Grazie di tutto Emil”, così la Gradinata Sud ha voluto accogliere con questo striscione uno dei propri beniamini delle passate stagioni. I tifosi sampdoriani hanno ancora a cuore Emil Audero, che ha contraccambiato salutando i settori e applaudendo i propri ex sostenitori. Tanto affetto blucerchiato sin dal riscaldamento.

Passato al Como in questa sessione di mercato, Audero è ricordato per il suo attaccamento ai colori blucerchiati e per il derby del 30 aprile 2022. Quando ha parato il rigore a Criscito, quello che avrebbe fatto pareggiare il Genoa a tempo quasi scaduto.

Il suo saluto del 31 luglio la dice lunga su quanto il legame tra lui e la Samp sia davvero forte: “Cara Sampdoria, grazie. Grazie per quello che mi hai dato in tutti questi anni, fuori e soprattutto dentro il campo. Sono qua per scrivere che oggi le nostre strade si separano ma con il cuore sarà sempre legato a questa societa e soprattutto alla gente che mi ha sostenuto e mi vuole bene. Non c’è cosa piu bella di aver unito e reso felici tanti Sampdoriani, con un ricordo che rimarrà lì per sempre, nella storia di questo club. Non vedo l’ora di poter tornare a salutarvi, ancora una volta grazie“.

Ed ora per i blucerchiati, con il club che oggi compie 78 anni, è tempo di tornare a vivere il Derby della Lanterna ai sedicesimi di Coppa Italia. Al momento della sua uscita dal campo, Audero ha salutato per l’ultima volta i suoi tifosi commentando poi sui propri profili social: “Un doveroso grazie ai tifosi presenti oggi, fa sempre un certo effetto tornare a casa. Da brividi“.