Sampdoria, Ioannou è blucerchiato: prestito con obbligo di riscatto

Genova. Altro arrivo alla Sampdoria. La Società ha dato l’ufficialità di aver acquisito in presto annuale con obbligo di riscatto dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikolas Ioannou (nato a Limassol, Cipro, il 10 novembre 1995).

Accardi ha così coperto il posto di laterale sinistro.

Ioannou si è formato come difensore centrale al Manchester United, giocando anche gare di Youth League coi Red Devils.

Per diversi anni ha giocato all’Apoel Nicosia facendo anche esperienza in Europa League e anche nei turni di qualificazione per la fase a gironi di Champions League. Poi di nuovo in Inghilterra, in Championship con il Nottingham Forest e 6 mesi in Grecia all’Aris Salonicco.

Al Como ha giocato dal 2021 al 2024: 87 presenze e 7 reti per il difensore alto 183 cm che ama gli inserimenti e le sgroppate sapendo però difendere anche molto bene.