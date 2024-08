Sampdoria, in arrivo Nicola Sekulov e Davide Veroli

Genova. Sarà un caso, ma preso nota del tesseramento da parte della Sampdoria del giovane portiere Paolo Vismara (in compenso è arrivata anche l’ufficializzazione della cessione a titolo definitivo, con diritto di ‘recompra’, di Ivan Saio al Pescara), ecco prendere corpo la notizia che – alla fine – Filip Stanković ha preso la decisione di sottostare alle desiderata dell’Inter ed accettare la corte del Venezia. Un po’ come era successo a Sebastiano Esposito con l‘Empoli. Due giocatori che si erano affezionati all’ambiente blucerchiato ed ai quali è giusto lasciar spiccare il volo in Serie A.

Altri ragazzi molto giovani, ma futuribili, sono arrivati (Ebenezer Akinsanmiro, Stipe Vulikić, Melle Meulensteen) ed altri stanno arrivando (Davide Veroli e Nikola Sekulov) e siamo pronti a scommettere che anche loro resteranno ammaliati dall’atmosfera di Marassi.

L’arrivo di Davide Veroli è ormai alle porte e si tratta di un difensore mancino, che nella difesa a quattro del Catanzaro dello scorso anno, giostrava da terzino sinistro, ma grazie al fisico prestante (1,88) è evidentemente ritenuto dallo staff tecnico doriano idoneo a venirsi a giocare il posto di braccetto sinistro con Stipe Vulikić, col vantaggio di avere una maggior esperienza di categoria.

Altre fonti danno per sicuro anche l’arrivo di Nikola Sekulov e le stesse fonti che lo hanno seguito nella Next Generation della Juventus, assicurano che si tratta di un prospetto di sicuro avvenire (tanto che si parla di ‘recompra’ voluta dai bianconeri), che come caratteristiche sembra una via di mezzo fra Dejan Kulusevski ed Attilio Lombardo, oppure se vogliamo essere più aderenti alla realtà al Luca Zanimacchia della Cremonese o al Francesco Di Mariano del Palermo, cioè giocatori in grado di fare il ‘quarto alto’ di un 4-4-2 e di spaccare equilibri e partite con le loro ripartenze.

Si farà strada sui campi verdi anche l’attaccante, classe 2008, Adam Hasani, prelevato dalla Sampdoria nel settore giovanile alabardato della Triestina, visto che si tratta di un talento che, già a 16 anni, è stato convocato nella Under 19 del Kosovo e che a Bogliasco avrà il vantaggio di trovare il connazionale Leon Zeqiraj a fargli da balia.

Poco attendibile riteniamo invece la voce di un interessamento doriano per Eldor Shomurodov, sia per i costi che per le probabili resistenze dell’uzbeko a scendere di categoria, mentre appare non campata in area l’ipotesi che una cessione di Antonino La Gumina aprirebbe la porta all’arrivo di Andrea La Mantia, lo scorso anno al FeralpiSalò retrocesso in Serie C, ma in passato vincitore di un Campionato di B con l’Empoli di Accardi.

Squadra toscana che sembra aver raggiunto la quadra con la Samp per Ronaldo Vieira, primo tassello di un puzzle più grande fra le due società.