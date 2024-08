Sampdoria, il mese di agosto è partito coi fuochi d’artificio

Genova. Dopo aver messo tanta carne al fuoco nel mese di luglio, Pietro Accardi l’ha servita in tavola il 1° di Agosto, di modo che la Sampdoria ha potuto ufficializzare l’acquisizione dal Como (a titolo temporaneo annuale, ma con obbligo di riscatto) del trio Alessandro Bellemo, Nikolas Iōannou e Simone Ghidotti e (sempre con la stessa formula) di Gennaro Tutino dal Cosenza, mentre in uscita è stato reso noto il prestito di Elia Tantalocchi al Pontedera, tutte operazioni già anticipate nei giorni scorsi ai lettori di Genova 24 ed Ivg Sport

E così, come ha avuto modo di apprezzare Pirlo, gran parte del lavoro è stato fatto… manca solo il portiere titolare e possibilmente un braccetto di sinistra, ma aspettiamoci a breve ‘good news’, perché la pista Filip Stanković risulta essere alquanto calda (con il coinvolgimento nella trattativa di Giovanni Leoni, perché i noti vincoli non si possono ignorare), anche se non va scartata la chance di vedere in blucerchiato Leandro Chichizola.

Per il difensore, invece, la sorpresa potrebbe essere il bosniaco sloveno Tarik Muharemović, maturato nella Juventus Next Generation, un nome che va ad aggiungersi a quelli dei più chiacchierati Alessandro Fontanarosa (Inter) e Gabriele Guarino (Empoli)

Quindi il lavoro principale di Accardi, in agosto, si concentrerà ora sullo sfoltimento della rosa, con operazioni che riguarderanno anche giocatori che potrebbero fare comodo a Pirlo, come Bereszyński (Cagliari o Empoli), ma anche Fabio Borini (Cagliari ed in tal caso potrebbe essere sostituito da Raul Florucz, austriaco che gioca nella Olimpija Ljubljana), e persino Gerard Yepes (mercato in Spagna) e Leonardo Benedetti (a Bari hanno un ottimo ricordo di lui).

Ma più facilmente le uscite riguarderanno Ertijon Gega, Mattia Vitale, Simone Pozzato, Francesco Conti, Nicolò Uberti, uno fra Simone Giordano e Antonio Barreca, più difficilmente Alex Ferrari (che ha appena rinnovato) e alcuni fra Rolando Vieira (lo cerca l’Empoli), Matteo Ricci, Stefano Girelli Antonino La Gumina, Matteo Stoppa, in modo da riequilibrare il saldo entrate/uscite.