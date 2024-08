Sampdoria, Ghidotti: “Qua grande tradizione di portieri, per me grande occasione”

Genova. “Le prime sensazioni sono sicuramente molto positive, tutti mi hanno accolto molto bene. Per me arrivare alla Sampdoria è una grande occasione”, sono le prime parole di Simone Ghidotti portiere bresciano di 24 anni arrivato in questa sessione di mercato in blucerchiato.

“La Sampdoria ha una grandissima tradizione di portieri, è un onore essere qui ma ora bisogna solo lavorare per essere poi un pochino paragonato ai grandi del passato. Una decina di anni fa, ero giovanissimo, ho fatto una prova per la Sampdoria ma poi non abbiamo concluso nulla ma ora sono arrivata”, prosegue il portiere.

Ghidotti è partito titolare nell’amichevole, disputata il 3 agosto, contro l’Empoli vinta per 2 a 0: “E’ stato un match di prova però molto positiva: la squadra è forte e non vediamo l’ora di iniziare la stagione”.

“Il mister ci chiede di partire dal basso, il portiere viene utilizzato molto e questa cosa mi piace molto, ti fa sentire importante per la squadra ma è anche una responsabilità.”, spiega.

Un commento anche sul preparatore dei portieri, Nicola Pavarini: “Ci siamo trovati subito bene – afferma – è una persona che mi aiuta molto, ma tutto l’ambiente portieri lavora bene. Voglio migliorarmi tanto e ne ho già parlato con i mister”.

In ultimo un pensiero ai tifosi: “Non vediamo l’ora di vedere lo stadio tutto pieno, saranno sicuramente il dodicesimo uomo in campo – conclude Ghidotti – non vediamo l’ora di regalare a loro delle soddisfazioni”.