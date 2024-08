Sampdoria. comunicati i nomi dei tecnici dell’Academy blucerchiata

Genova. L’U.C. Sampdoria ha comunicato l’organigramma dei tecnici dell’Academy blucerchiata per la stagione 2024/25.

Attività Agonistica

Primavera 1: Alessandro Lupi.

Under 18: Stefano Di Benedetto.

Under 17: Francesco Pedone.

Under 16: Nicolò Buono.

Under 15: Luca Laudisi.

Attività di Base



Under 14: Emanuele Cocuzza.

Under 13: Alessio Ambrosi.

Under 12: Enrico Pulitanò.

Under 11: Danilo Tranchida.

Under 10: Roberto Leone.

Under 9: Alessio Maniscalco.

Under 8: Gabriele Armani.Settore Femminile



Primavera: Stefano Castiglione.

Under 17: Francesco Scibilia.

Under 15: Fabio Barabino.

Under 13: Stefano Piazzi.

Under 12: Antonino Abramo.

Under 10: Vincenzo Prattico – Elisa Tripodi.