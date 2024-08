Sampdoria – Como, partita la prevendita per il match di Coppa Italia

Genova. Si sono aperte stamattina le prevendite per Sampdoria-Como, gara valida quale trentaduesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 (non compresa in abbonamento), in programma domenica 11 agosto alle 20.45 allo stadio “Ferraris”.

Per chi decide di acquistare nei punti vendita terrestri i prezzi saranno maggiorati.

I tifosi che sceglieranno invece di acquistare i tagliandi online usufruiranno di uno sconto pari al 50% del prezzo intero.

L’ufficio biglietteria tribuna dello stadio “Ferraris” rimarrà chiuso da giovedì 8 a domenica 11 agosto per indisponibilità dello stesso.

La vendità dei tagliandi proseguirà nelle giornate di sabato 10 (orario 10.00-13.00, 14.00-18.30) e domenica 11 agosto (orario 10.00-13.00, 16.00-20.45) nel botteghino stadio di via Monnet (locali scuola “Firpo”). Al botteghino chi è già in possesso di Fidelity Card (Sampcard e Doriacard) potrà anche sottoscrivere l’abbonamento per le 19 gare casalinghe del campionato Serie BKT 2024/25.

I biglietti costano 300 euro l’intero (150 ridotto internet) per la Tribuna compreso il tavolo hospitality, 50 euro la Tribuna inferiore (25 ridotto internet), 30 euro i Distinti (15 euro ridotto internet), 20 euro la Gradinata Sud (10 euro ridotto internet). La Gradinata Nord resta chiusa. Il settore ospiti costa 20 euro.