Coppa Italia, la Sampdoria batte il Como ai rigori: sarà derby contro il Genoa

SAMPDORIA – COMO 1-1 (37′ Ioannou, 43′ Cutrone)

Tutino contro Reina, sarebbe il rigore decisivo…GOL, LA SAMP PASSA E SARA’ DERBY!

Strefezza contro Ghidotti…rete! Ci stava arrivando Ghidotti ma la sfera finisce dentro.

Coda contro Reina…rete! Ora attenzione, ogni errore può essere fatale.

Gabrielloni contro Ghidotti…rete! Centrale e sotto la traversa.

Meulensteen contro Reina…palo! Sbaglia la Samp.

Braunoder contro Ghidotti…TRAVERSA! Ora la Samp è in un vantaggio ulteriore.

Benedetti contro Reina…rete! Botta sicura, imprendibile.

Verdi contro Ghidotti…PALO! Forse una deviazione dell’estremo difensore locale, il Como sbaglia.

Viera contro Reina…rete! Anche lo spagnolo dall’altro lato sul rasoterra del centrocampista.

Da Cunha contro Ghidotti…rete! Spiazzato il portiere blucerchiato.

I rigori verranno calciati sotto la Gradinata Nord (chiusa), vicino allo spicchio dei tifosi comaschi.

Ora la sfida verrà decisa dall’abilità dagli undici metri e dalla fortuna. Una partita particolarmente equilibrata, forse questo il giusto finale per decretare la squadra che andrà ad affrontare il Genoa ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Calci di rigore

45′ 5′ Rosso per Baselli! Doppio giallo per il fallo che concede un ghiottissimo calcio di punizione dal limite alla Samp quasi allo scadere. Parte Coda…respinta! Non c’è più tempo, si va ai calci di rigore!

45’+3′ Bella palla di Tutino per Coda che colpisce di testa verso la porta: palla fuori ma c’è stata deviazione.

45′ Calcio di punizione per la Sampdoria da posizione defilata. Intanto l’annuncio del recupero: si giocherà ancora per cinque minuti. Pallone messo in mezzo e smanacciato da Reina.

44′ Ammonito Verdi. Siamo ad un minuto dal novantesimo.

41′ Baselli, lasciato indisturbato, prova da fuori: pallone alto sopra la traversa.

40′ Scocca ora il quarantesimo, ultimi cinque minuti regolamentari.

37′ Meulensteen per Yepes, questa l’ultima mossa di Pirlo.

35′ Mancano dieci minuti al novantesimo (più recupero che sancirà la fine del tempo regolamentare). Per dovere di cronaca, segnaliamo che non ci saranno i tempi supplementari: in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigori.

32′ Un giro di cambi in questi minuti, ora è il turno del Como: fuori Cutrone e Moreno per Verdi e Sala.

30′ Altre due sostituzioni per la Samp: fuori un applauditissimo Akinsanmiro e Bellemo per Viera e Benedetti.

27′ Si riparte dopo la breve interruzione con la Samp in possesso di palla.

25′ Primo giallo del match: a prenderselo è Baselli. Cooling break intanto.

22′ Ecco i primi cambi di Pirlo: fuori Ioannou per Giordano e Borini per Tutino, accolto dal boato della Sud.

20′ Ghidotti determinante! Si apre completamente la difesa blucerchiata e la gestione del 2 vs 2 lascia però completamente da solo Da Cunha. Il portiere di casa esce deciso e respinge una conclusione che sembrava destinata ad insaccarsi in rete.

18′ Sugli sviluppi da corner la sfera arriva a Bellemo che prova ad insaccare: palla fuori, la posizione era troppo defilata.

17′ Gioca con estrema libertà il giovane Akinsanmiro, autore di alcuni dribbling niente male. Il tandem con Borini a servizio di Coda sta generando diverse azioni, ma attenzione alla carta Tutino.

14′ Doppia sostituzione per il Como: fuori Mazzitelli e Belotti per Baselli e Gabrielloni.

11′ Torna in voga la Sampdoria dopo un buon inizio ripresa del Como. C’è tanta intensità nella fase di non possesso.

7′ Bella azione del Como che mette Strefezza a servire Mazzitelli al limite dell’area: il suo però è un tiraccio, rimessa dal fondo.

6′ Continua ad essere una partita che si gioca molto a metà campo, tra la ricerca dell’uomo libero e il recupero palla.

5′ Ed ecco di nuovo la Samp! Il tiro da posizione ravvicinata di Borini viene deviato in corner.

4′ Da Cuhna su punizione spedisce alto: Sampdoria che tenta di ritrovare spazio in avanti.

2′ Alberto Moreno prova la botta dalla distanza: rasoterra bloccato da Ghidotti.

Si riparte al Ferraris, ora è il Como ad attaccare sotto la Gradinata Sud.

Secondo tempo

La Samp passa in vantaggio con l’ex dell’incontro Ioannou ma poi il Como trova la via del pareggio con Cutrone. La partita è equilibrata ed è proprio questa l’interpretazione della due formazioni: giocare a viso aperto, senza paura. Non resta che aspettare il secondo tempo per capire chi sarà la prossima avversaria del Genoa ai sedicesimi di finale. Attenzione ai cambi, potrebbero rivelarsi decisivi.

45′ +4′ Che occasione per il Como! Indecisione della difesa blucerchiata che non riesce a gestire al meglio una palla sopra degli ospiti. Belotti controlla, si gira e calcia a pochi passi da Ghidotti. La sfera sbatte addosso all’estremo difensore blucerchiato e sulla rimessa laterale successiva l’arbitro fischia due volte: fine primo tempo, 1-1 il parziale.

45′ +1′ Conclusione murata di Coda e poi parata di Reina sulla ribattuta di Borini. C’era però la posizione di fuorigioco dell’ex attaccante di Benevento e Genoa.

45′ Quattro minuti di recupero.

43′ Cutrone! Pareggia il Como! Nel momento peggiore dei comaschi, arriva il lampo: dopo uno scambio, la palla arriva Strefezza che mette in mezzo per Cutrone che non può sbagliare: è 1-1.

42′ Pallone insidioso che Borini e i calciatori blucerchiati in area non riescono ad impattare al meglio. Como particolarmente spento dopo aver subito gol, la Samp invece è galvanizzata al momento.

37′ Gol della Sampdoria! Contropiede guadagnato con il recupero palla a centrocampo, Coda avanza verso il limite dell’area e serve Ioannou che ha tutto lo spazio per insaccare all’angolino: 1-0 al Ferraris. L’ex Como non esulta, poi la squadra lo va ad abbracciare con la Gradinata Sud esultante.

32′ Como che prova a costruire con la Samp attenta e pronta a ripartire con una pressione forte sui portatori di palla e una buona occupazione degli spazi.

29′ Si riparte dopo la piccola pausa, possesso Como.

26′ Cooling break al Luigi Ferraris: risultato fermo sullo 0-0 ma già diverse giocate interessanti della Sampdoria. Occhio tuttavia al Como, con interpreti capaci di creare azioni pericolosi in ogni momento: protagonisti Ghidotti con la bella parata sul colpo di testa di Belotti.

24′ Momento positivo per la Samp: la Gradinata Sud alza i decibel per incitare i ragazzi di Pirlo.

21” La partita di Raphael Varane è durata poco meno di venti minuti: al suo posto l’ex Genoa Goldaniga.

17′ Pallone messo in mezzo da Borini ma non ci arriva nessuno. Pochi istanti dopo Venuti si inserisce perfettamente e supera la difesa comasca ma, a tu per tu con Reina, non riesce a dare la forza giusta alla conclusione per poterlo superare. Accusa qualche dolore Varane, in campo lo staff medico ospiti. Il centrale francese si è già seduto in panchina, non continuerà la gara.

15′ Si propone con coraggio la Sampdoria, girando il pallone fino a trovare lo spazio per sfruttare gli inserimenti dei propri attaccanti. Osservato speciale, ovviamente, Massimo Coda già pericoloso qualche minuto fa.

10 Occasione Como! Sugli sviluppi di un corner Belotti salta più in alto di tutti: bella parata di Ghidotti a spedire la palla sopra la traversa.

10′ Primi dieci minuti decisamente attivi: le due squadre cercano di costruire dal basso, cercando l’ampiezza e la ricerca dell’uomo libero. Insomma, poche palle buttate finora.

8′ Occasione Samp! Controllo perfetto di Coda che stoppa la palla al centro dell’area, se la controlla e calcia in porta: tentativo alto, i tifosi applaudono ugualmente.

6′ Cutrone si trova la palla tra i piedi in area di rigore e prova a calciare al volo: deviazione della difesa blucerchiata e successivo fallo in attacco, palla Samp.

3′ Primissime fasi di studio con il palleggio per le due squadre. Il tasso tecnico dei comaschi è assolutamente di buon livello, ma la Samp intende giocarsela a viso aperto.

Si parte! Possesso palla Sampdoria che attacca verso la Gradinata Sud. Accolto con affetto l’ex Emil Audero, che contraccambia salutando i tifosi blucerchiati.

Primo tempo

Sampdoria: Ghidotti, Bereszynski, Iannou, Romagnoli, Venuti, Vulikic, Akinsanmiro, Bellemo, Yepes, Borini, Coda

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Vismara, Benedetti, Ferrari, Giordano, Giretti, Kasami, La Gumina, Viera, Zeqiraj, Meulensteen, Ravaglia, Ricci, Stoppa, Tutino.

Como: Reina, Moreno, Barba, Varane, Braunoder, Iovine, Mazzitelli, Da Cuhna, Belotti, Cutrone, Strefezza.

Allenatore: Fabregas

A disposizione: Audero, Vigorito, Sala, Goldaniga, Baselli, Gabrielloni, Dossena, Cerri, Gioacchini, Engelhardt, Adilbgaard, Cassandro, Verdi.

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Margani di Latina e Galimberti di Seregno

Quarto uomo: Iacobellis di Pisa

VAR: Chiffi di Padova

AVAR: Muto di Torre Annunziata

Genova. “La Sampdoria è una squadra importante e siamo sotto gli occhi di tutti”, così ieri Pirlo ha presentato la stagione 2024-2025 che questa sera incomincia con il primo impegno ufficiale di Coppa Italia. Al Ferraris arriva il Como, una delle formazioni che più si è rafforzata nella campagna acquisti in Serie A: Varane, Belotti, Pepe Reina, Alberto Moreno, per fare qualche nome che faccia intendere l’ambizione dei comaschi. Ma la Samp non è stata ferma, anzi, si è rafforzata prepotentemente in ogni zona del campo. In questi sedicesimi di coppa la possibilità di comprendere il livello iniziale in vista del campionato, ma con un traguardo da provare a raggiungere: il derby ai sedicesimi contro il Genoa, non sarà facile ma i blucerchiati hanno anche questa motivazione in più.