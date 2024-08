Sampdoria: ci si può ancora abbonare fino a domani (sabato) entro le 20:30

Genova. Un giorno in più per abbonarsi. Vista la contestualità della gara con la Reggiana in programma domani, sabato 24 agosto, al Ferraris alle 20.30, la Sampdoria comunica che il termine ultimo per abbonarsi alle partite casalinghe per la stagione 2024/25 verrà prorogato di quasi 24 ore.

La campagna abbonamenti In ogni angolo della città non terminerà dunque alle 23.59 di oggi, venerdì 23 agosto, bensì domani quando i tifosi potranno acquistare un abbonamento entro le ore 20.30 attraverso i soliti canali:

Online su sampdoria.ticketone.it; rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; botteghino stadio di via Monnet (aperto nella sola giornata di sabato 24 agosto con orario 10:00-13:00 / 16:00-20:30).