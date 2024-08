Sampdoria, Bereszynski dopo la Reggiana: “Buttati già via 5 punti, ora dobbiamo reagire”

Una cocente delusione. La sconfitta di ieri sera non è andata giù a gran parte dei tifosi blucerchiati, perplessi da un avvio di stagione sulle montagne russe (dall’esaltazione per l’eliminazione del Como in Coppa Italia alla rabbia per gli zero punti contro la Reggiana).

Sul match andato in scena al “Luigi Ferraris” è intervenuto anche Bartosz Bereszynski, uno dei leader e capitano della squadra il quale ha dichiarato: “Sappiamo di aver già buttato 5 punti e sono tanti. Avremmo voluto iniziare bene il campionato davanti al nostro pubblico, ma purtroppo non abbiamo giocato come avremmo voluto. La nostra fortuna è che tra 2 giorni si gioca di nuovo, quindi dobbiamo stare subito pronti perchè dobbiamo riprendere i punti buttati”.

“Sappiamo – ha proseguito l’intervistato – che abbiamo sbagliato troppe cose durante la partita. Come ho detto prima la nostra fortuna tra 3 giorni si rigioca”. Infine Bereszynski ha concluso dichiarando: “Sappiamo tutti che giocare davanti al nostro pubblico espone a pressioni nuove per alcuni, ma sappiamo anche di essere forti quest’anno. Forse mancano un po’ di fiducia e qualche episodio favorevole. Ora dobbiamo reagire e fare vedere a tutti che siamo una squadra forte”.