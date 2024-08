Sampdoria-Bari LIVE. Coda sfiora il vantaggio con un pallonetto

Genova.

84′ Tutino atterrato da Falletti mentre se ne sta andando via: cartellino giallo anche per il giocatore numero 19

62′ Nel Bari esce Novakovic per Manzari

62′ Occasione Bari! Punizione Battuta da Falletti a scavalcare la barriera e palla a lato di pochissimo con Vismara battuto

60′ Akinsanmiro viene subito ammonito al primo intervento su Lasagna. Punizione da posizione pericolosa per il Bari

58′ Triplo cambio nella Sampdoria: fuori Benedetti per Akinsanmiro, Depaoli per Venuti e Ioannou per Barreca

56′ Ci prova Lella da fuori area: tiro rasoterra ampiamente fuori

53′ Mantovani atterra Coda a centrocampo mentre se ne stava andando e per lui arriva il giallo

48′ Nel rovesciamento di fronte è il Bari ad andare al tiro dalla distanza con Novakovic, ma Vismara anche stavolta è attento e para a terra

47′ Occasione Sampdoria! Coda riceve da Veroli e prova un pallonetto a scavalcare Radunovic: il pallone si spegne sul fondo a un soffio dal palo.

46′ Si riparte con due cambi nel Bari: escono Maita per Lella e Maiello per Falletti

Non ci si è annoiati nel primo tempo di Sampdoria-Bari, 0-0 dopo i primi 45 minuti con i blucerchiati in dieci dal 14′ per l’espulsione di Vulikic, dopo un richiamo del var per un intervento in scivolata su Lasagna, e Vismara che si riscatta dopo la pessima prova di Salerno parando un rigore al 33′ a Lasagna. Certo Sottil probabilmente sperava in un esordio più semplice ed è costretto a cambiare in corsa inserendo Veroli al posto di Meulensteen per riportare in equilibrio la squadra.

Blucerchiati che si fanno sempre un po’ sorprendere quando il Bari accelera, però ha avuto anche un’occasione per passare in vantaggio con un gran tiro di Depaoli che si è stampato sul palo al 9′. Se sugli spalti il gemellaggio tra le due tifoserie viene ricordato con uno striscione esposto dagli ultras del Bari (nella foto di un lettore), in campo i giocatori si sono affrontati con grande agonismo. Pubblico avvelenato nei confronti di Maresca, per alcune decisioni dubbie anche nella gestione ordinaria della partita. Con un uomo in meno inevitabile pensare al “primo non prenderle” e per ora la Sampdoria ci sta riuscendo.

50′ L’arbitro non fa battere il corner guadagnato dal Bari proprio allo scadere del 50′

47′ Ammonito anche Ioannou per un intervento sul portiere Radunovic

46′ Ci prova Benali, ma Vismara para a terra

45′ Saranno cinque i minuti di recupero

44′ Ammonizione anche per Maiello: fallo su Tutino che se ne stava andando via a centrocampo

40′ Ioannou si scontra con Maresca e il pubblico, indispettito per la conduzione arbitrale, rumoreggia contro il direttore di gara

33′ Batte Lasagna e Vismara para! Il portiere blocca in due tempi tuffandosi alla propria sinistra.

31′ Attenzione, l’arbitro viene richiamato dal var per un tocco di mano di Bereszynski in area di rigore. Rivedendo il replay il giocatore ha il braccio largo tentando di colpire di testa il pallone rimbalza sull’arto. Per Maresca è rigore

28′ Veroli entra al posto di Meulensteen

26′ Sosta per consentire ai giocatori di bere. Pronto Veroli per l’ingresso in campo

24′ Scambio Tutino-Benedetti con il primo che riceve dal compagno e prova il tiro: palla tra le braccia di Radunovic

17′ Partita nervosa, ammonito Benali per un fallo su Benedetti

14′ Espulso Vulikic! Lasagna resta a terra dopo il contatto con il difensore, che era stato costretto all’intervento in scivolata per fermare la corsa dell’avversario. L’arbitro viene richiamato dal var. Rivede l’azione ed estrae il cartellino rosso. Sampdoria in dieci.

Per ora Sottil non cambia facendo scendere Ioannou sulla linea dei difensori

9′ Palo della Sampdoria! Bella azione dei blucerchiati che si distendono e Depaoli prova il tiro col destro da posizione defilata. La palla si stampa sul palo!

7′ Annullata rete al Bari per fuorigioco. Lasagna era partito oltre i difensori e aveva battuto Vismara con un gran tiro

5′ Primo corner guadagnato dal Bari, che sfrutta un calcio piazzato battuto in fretta e furia, Vicari si fa sorprendere, ma è Romagnoli a mettere una pezza su Favasuli

Sulla battuta Meulensteen libera l’area e Benali ci prova dalla distanza, palla alta.

1′ Partiti con palla salla Sampdoria che attacca verso la Nord in questo primo tempo.

Temperatura di 33°, non certo ideale per uno sforzo atletico, per Sampdoria-Bari esordio di Sottil sulla panchina blucerchiata. Il mister cambia solo un elemento rispetto all’11 partito a Salerno: Vulikic è titolare al posto di Veroli.

Mani incrociate sul petto, sguardo ai suoi ragazzi e alla Sud per il mister durante il riscaldamento. I suoi collaboratori puntano sulla grinta: batti dieci all’ingresso in campo e incoraggiamento durante le fasi col pallone.

Pre-partita dedicato ad Alice e Asia d’Amato, le due sorelle della ginnastica artistica con Alice che ha portato la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi alla trave. Per lei una maglia speciale con il numero 1. A rendere gli onori di casa il ceo Raffaele Fiorella e Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni.

Non poteva mancare un saluto a Sven-Goran Eriksson, con uno striscione esposto sul campo. Toninho Cerezo in tribuna a vedere la partita.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Vismara, Bereszynski, Romagnoli, Vulikic, Depaoli (58′ Venuti), Meulensteen (28′ Veroli), Bellemo, Ioannou (58′ Barreca, Benedetti (58′ Akinsanmiro) , Tutino, Coda.

Allenatore: Sottil.

A disposizione: Ravaglia, Barreca, Vieira, Riccio, Kasami, La Gumina, Ferrari, Yepes, Sekulov.

Bari: Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita (46′ Lella), Benali, Maiello (46′ Falletti), Lasagna, Favasuli, Novakovich (62′ Manzari).

Allenatore: Longo.

A disposizione: Pissardo, De Giosa, Matino, Bellomo, Sgarbi, Manzari, Falletti, Lulic, Simic, Obaretin, Dorval.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Bellemo, Ioannou, Akinsanmiro (S); Benali, Maiello, Mantovani, Falletti (B)

Espulso: Vulikic al 14′

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,61. Paganti 3.828 incasso 69.781