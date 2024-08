Sampdoria, arrivano Ghilardi e Niang e partono Leoni e Borini?

Genova. L’8 agosto scorso i lettori di Genova24 sono stati i primi a leggere di un possibile arrivo alla Sampdoria di M’Baye Hamady Niang, una voce poi diffusasi e adesso alquanto calda. In quel ‘pezzo’ avevamo ipotizzato come un’eventuale partenza di Fabio Borini potesse creare i presupposti per un ‘colpaccio’ da parte di Accardi, tale da avere analogie con quello che Beppe Marotta fece con Cassano.

L’incombere del Parma (ma c’è anche il Granada) sul futuro di Giovanni Leoni, d’altra parte, può dare adito ad un ritorno a Bogliasco di Daniele Ghilardi, che potrebbe rivestire la maglia della Sampdoria anche in caso di partenza non tanto di Leoni, ma di Bartosz Bereszyński, col vantaggio che il veronese (non dimentichiamoci, lo scorso anno, inamovibile per Pirlo) è più difensore del polacco, che ha altrettanto mercato come l’ex patavino.

Gli altri giocatori in odore di partenza (in quanto non sembrano più rientrare nei piani) sono Antonio Barreca (si parla di Palermo e Cosenza), ma soprattutto Matteo Stoppa (Juve Stabia), Stefano Girelli (Pescara o Lecco), Matteo Ricci, Antonino La Gumina (piste spagnole), Ronaldo Vieira (anche se in effetti Pirlo lo ha buttato nella mischia nel momento del bisogno), mentre potrebbe rimanere Pajtim Kasami (anche per via delle caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti in rosa).

Per Ertijon Gega (reduce dal prestito all’Alessandria) nei giorni scorsi si sono registrati gli interessi di Pineto, Giugliano e Messina.

Un’alternativa a Niang (di minor impatto per la tifoseria) è stata individuata in Nicolò Buso (eventuale scambio con Girelli a parziale contropartita), mentre nel comparto giovani (Primavera) è vivo l’interesse della Samp per il centrocampista dell’Udinese Elia Barbero.