Sampdoria, arriva a titolo definitivo Alessandro Riccio

Genova. La Sampdoria ha un nuovo rinforzo per la difesa, si tratta di Alessandro Riccio.

Il classe 2002 arriva dalla Juventus a titolo definitivo e ha firmato un contratto di 3 anni, sarà infatti blucerchiato fino al 30 giugno 2027.

Il difensore aveva già assaporato la Serie B lo scorso anno nella sue esperienza al Modena.

Ricci, pilastro della Juventus Next Gen, aveva già avuto l’occasione di lavorare con il mister Pirlo, ai tempi in cui guidava la panchina della prima squadra bianconera.

Il tecnico bresciano inoltre era stato il primo a portare nel grande palcoscenico del calcio Riccio, con la convocazione per il match di Champions League contro il Barcellona (terminato con una sconfitta per 0 a 2) nella fase a gironi del 2020. Non ha esordito in campo, ma ha comunque assaporato l’aria dei campioni europei.

Ora Alessandro è pronto a rincontrare il tecnico che lo ha fatto diventare “grande”.