Salta una tubatura Iren a Sestri Levante, a secco anche alberghi e ristoranti

Sestri Levante. Nuovi guai per la rete idrica di Iren, questa volta il problema è esploso a Sestri Levante, in provincia di Genova, a causa della rottura di una tubatura dell’acquedotto.

La condotta dell’acqua potabile – riporta un avviso del Comune di Sestri Levante – è saltata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, all’altezza di via XXV Aprile, il caruggio che attraverso il centro della località balneare, che si è parzialmente allagato.

Sul posto gli agenti della polizia locale, i tecnici di Ireti e i vigili del fuoco. È stata interrotta l’erogazione dell’acqua nell’area di tutto il centro storico sino al ripristino.

I tecnici di Ireti sono al lavoro per individuare la perdita e risolvere il disservizio. Un vero e proprio disagio per residenti e commercianti ma anche un danno economico ingente per ristoranti e bar costretti a chiudere per non poter soddisfare le necessità dei clienti.

Disagi anche per gli ospiti di seconde case e alberghi. Ancora non ci sono informazioni sui tempi del ripristino e il timore è che strascichi possano pregiudicare la fase dell’orario di cena.

Questa mattina un’altra condotta idrica era stata danneggiata a Genova, nella zona della Fiumara, in via Spataro, ma in questo caso per via di alcuni cantieri.