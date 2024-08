Salita San Gerolamo tra piante infestanti e transenne. I residenti: “Anziani in difficoltà”

Genova. Salita San Gerolamo torna a far parlare di sé, e ancora una volta per la presenza straripante di piante infestanti e transenne abbandonate che di fatto rendono difficile, se non impossibile, il percorso a molti residenti anziani della zona.

L’allarme arriva da Annamaria Manasteri, il cui padre, che vive in zona, in queste settimane si è trovato più volte in difficoltà: “L’erba alta impedisce di camminare vicino all’unico corrimano utile, visto che l’altro è dietro alle transenne posizionate tre mesi fa. Inoltre copre le buche e le parti sconnesse della pavimentazione, rendendo ogni passo difficile e incerto”.

Una situazione difficile e che non è nuova per la zona, visto che esattamente 11 mesi fa, al termine dell’estate, su queste pagine avevamo raccontato la stessa situazione: percorrendo questa spettacolare creuza, oggi, il passante – e il turista, visto che Spianata Castelletto è a pochi metri – è costretto a procedere a testa bassa con gli occhi incollati al fondo stradale, calibrando ogni passo, invece di godersi uno degli più affascinanti e intricati panorami urbani della nostra città.