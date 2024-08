Salernitana-Sampdoria LIVE (2-3): Braaf gela i blucerchiati, cinque di recupero

SALERNITANA 3 (1′ Simy, 60′ Valencia, 85′ Braaf) – SAMPDORIA 2 ( 4′ Tutino, 22′ Coda)

90′ Cinque minuti di recupero. La Gumina per Bellemo. Kasami al posto di Meulensteen

87′ Fallo da terra di Bellemo sanzionato con il giallo.

85′ La Salernitana di nuovo in vantaggio. Sampdoria molle perché Braaf al limite fa due tocchi per sistemarsi il pallone e poi calciare. Il giocatore campano anche fortunato per una doppia deviazione che beffa Vismara.

79′ Cambia ancora Pirlo. Venuti subentra a Depaoli.

75′ Sugli sviluppi, Coda calcia a botta sicura ma la palla sbatte sul subentrato Njho.

74′ Angolo conquistato da Bellemo.

70′ Pirlo toglie un po’ a sorpresa Tutino. Fuori anche Benedetti. Entrano Akinsanmiro e Sekulov.

67′ Doppia conclusione della Salernitana. Bronn tira forte ma Vismara respinge, poi Amatucci ci riprova con una bella conclusione che viene deviata in angolo uscendo di poco.

64′ Le azioni offensive della Samp dipendono quasi esclusivamente dalle iniziative di Tutino e Coda. Quest’ultimo crossa in area per Deapaoli che all’altezza del secondo palo non riesce a colpire bene.

62′ Tello lascia spazio a Kallon.

60′ Pareggio della Salernitana! Cross al bacio di Verde dalla destra. Valencia colpisce fortissimo di testa anticipando un Bereszynski disattento visto che al momento del cross (che era chiaro sarebbe partito) non si è subito avvicinato all’avversario per, come si suol dire, “sentirlo”.

58′ Non è calcio di rigore, l’arbitro rivede l’azione e si accorge che è Veroli a colpire il difensore della Salernitana.

56′ VAR in azione per un possibile rigore a favore della Sampdoria! Depaoli crossa per Benedetti all’altezza del secondo palo. Il centrocampista rimette al centro per l’inserimento di Veroli, che rimane a terra dopo un contatto con Bronn

52′ Guizzi di Samp. Coda vede Tutino e lo serve. Gran conclusione da fuori che esce di poco. Grande intesa tra i due attaccanti, che si stanno trovando alla grande. L’arbitro ammonisce mister Martuscello per eccesso di proteste.

50′ Ancora Salernitana: Tongya prova la conclusione dal limite ma viene deviata. Calcio d’angolo da cui non scaturiscono pericoli per i blucerchiati.

46′ Parte subito forte la Salernitana, ma se nel primo tempo Vismara ha pasticciato dopo 15 secondi, in questo caso i secondi sono 28 e il portiere si fa trovare pronto mostrando ottimi riflessi sulla deviazione in area di Verde che ha provato a correggere una conclusione da fuori area di un compagno.

Secondo tempo

45’+4 Si chiude qui la prima frazione di gioco.

45’+3′ Amatucci in area calcia forte, Meulensteen devia mandando fuori gioco Vismara ma la palla esce poco di fuori.

45′ La Salernitana chiude in attacco il primo tempo. Calcio d’angolo. Nulla di fatto però. Nel frattempo il direttore di gara assegna 4 minuti di recupero.

43′ Simy colpisce di testa al centro dell’area ma è mal posizionato e non riesce a dare forza né ad angolare. Blocca Vismara.

31′ Salernitana in difficoltà con Coda che di prima intenzione serve Benedetti premiandone l’inserimento in area. Conclusione dell’ex Bari murata da un grande ripiegamento difensivo di Velthuis.

29′ Sgroppata di Bellemo sulla sinistra, che crossa a rimorchio per l’onnipresente Tutino. Conclusione fuori misura. Tutino che in precedenza si è fatto apprezzare anche per un ripiegamento difensivo.

22′ Sampdoria in vantaggio! Tutino restituisce il favore a Coda con uno splendido cross dalla destra con l’esterno del piede. L’ex Genoa stoppa di petto all’altezza del secondo palo sfruttando un intervento a vuoto di Daniliuc e scarica un bolide che non lascia scampo a Sepe. Gran goal!

19′ Tutino ispirato. Riceve da Coda dopo un recupero di palla alto della Samp. Prova la conclusione a gira ma finisce fuori di poco.

13′ Calcio d’angolo per la Salernitana. La palla rimane in area e Daniliuc calcia di prima intenzione spedendo però alto.

10′ Sampdoria vicinissima al vantaggio! Coda riceve appena dentro l’area e fa partire una bordata diretta verso il palo più vicino, con la palla che finisce alta di poco.

4′ Pareggio della Samp! Primo goal in blucerchiato per Tutino. Assist centrale di Coda per l’ex Cosenza che sfrutta un buco clamoroso della difesa dei campani. Supera Sepe in uscita e appoggia a porta sguarnita.

1′ Clamoroso goal subito dai blucerchiati! La Sampdoria batte il calcio d’inizio e subisce goal. Retropassaggio per Vismara. All’esordio il portiere al posto di spazzare compie uno stop a seguire senza accorgersi della presenza di Simy, che riesce così a segnare comodamente.

Prima del fischio di inizio un minuto di silenzio per ricordare Sven-Goran Eriksson, l’ex allenatore della Sampdoria è morto ieri.

Primo tempo

Salernitana (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Bradaric; Tello, Amatucci, Valencia; Verde, Simy, Tongya. A disp: Fiorillo, Corriere, Gentile, Njoh, Ruggeri, Braaf, Legowski, Di Vico, Sfait, Iervolino, Kallon, Valencia. All: Martusciello

Sampdoria (3-4-1-2): Vismara; Bereszynski, Romangoli, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Bellemo, Ioannou; Benedetti; Tutino, Coda. A disp: Ravaglia, Rodolfo, Giordano, Yepes, Venuti, Vulikic, Ferrari, Kasami, Akinsamiro, Vieira, Girelli, La Gumina, Sekulov. All: Pirlo

Arbitro: Feliciani di Teramo. Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale: Gemelli di Messina. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Bonacina di Bergamo.

Salerno. Terza giornata del campionato di Serie B. Allo stadio Arechi la Sampdoria di mister Andrea Pirlo cerca la prima vittoria in campionato. L’inizio è stato negativo: un solo punto in due partite. Ma è la prestazione offerta contro la Reggiana ad aver fatto storcere il naso a molti e fischiare il pubblico di Marassi. La Salernitana ha 3 punti in classifica. Ha vinto all’esordio contro il Cittadella 2 a 1 e ha perso 3 a 2 contro il Sudtirol, l’unica squadra al momento a punteggio pieno.