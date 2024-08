Genova. Trasferta lontana per la Sampdoria quella in programma martedì 27 agosto alle 20:30 a Salerno, ma la distanza (oltre 750 km) e il turno infrasettimanale non fermano l’entusiasmo dei tifosi.

La Federclubs comunica che I Praini organizzano un pullman. Questo il numero da contattare +39 340 5298508.

La prevendita per il settore ospiti deve ancora partire. La Salernitana ha avviato ieri quella per i propri tifosi.