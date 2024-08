Sabato a De Ferrari un raduno di solidarietà per il popolo del Venezuela: “Uniti per i diritti umani”

Genova. La comunità latinoamericana residente a Genova e in tutta Italia si mobilita “per esprimere il proprio sostegno al popolo venezuelano, in un momento cruciale per la difesa dei diritti umani e della democrazia”.

In risposta a un appello globale, Soreilis Rojas Mendez e Tanya González, originarie del Venezuela, unite a Sujey Mendoza (Perù) e Jessica Retto (Ecuador), hanno organizzato un raduno di solidarietà. Appuntamento il 17 agosto alle 18.30 in piazza De Ferrari.

“Questo evento – spiegano – rappresenta un’importante occasione per superare le divisioni politiche e celebrare l’unità. Non si tratta di sostenere una corrente politica, ma di unirsi in nome di un paese, di un popolo, per la sua libertà di scelta e per la sua dignità. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che si oppongono a ogni forma di oppressione e sostengono i valori della libertà e della giustizia”.

“Con questo incontro, vogliamo dare voce a chi lotta per i propri diritti fondamentali – continuano -. Invitiamo tutte le comunità, i sostenitori della democrazia e i difensori dei diritti umani a partecipare e a far sentire il proprio sostegno al popolo venezuelano. La solidarietà supera confini e differenze. Uniamoci, perché solo insieme possiamo fare la differenza e offrire speranza a un popolo che non deve mai sentirsi solo nella sua lotta per la libertà”.