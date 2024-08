Ruba una borsa alla piscina di Sturla, poi spacca il finestrino della volante: 33enne nei guai

Genova. Prima ha rubato una borsa alla piscina di Sturla, poi ha rotto il finestrino di un’auto della polizia. Protagonista un 33enne straniero denunciato per furto e danneggiamento aggravati.

La pattuglia delle volanti è intervenuta dopo mezzanotte nei pressi delle piscine di Sturla perché una cittadina ha riferito di aver riconosciuto un soggetto che poco prima aveva commesso un furto all’interno di un circolo nautico.

Durante la fase di chiusura, una delle persone del circolo aveva appoggiato un attimo la sua borsa su una panca all’ingresso del locale per poi allontanarsi per sistemare le ultime cose. Al suo ritorno non l’ha più trovata e, visionando le immagini delle telecamere, ha notato che era entrato un uomo che l’aveva portata via.

Dopo essere uscita, ha notato lo stesso soggetto che dormiva su una delle panchine poste sopra la piscina e ha chiamato il 112.

Gli agenti intervenuti hanno identificato e accompagnato il 33enne in questura. Durante il percorso l’uomo ha sferrato un pugno contro il finestrino posteriore dell’auto di servizio cagionandone la rottura.