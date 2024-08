Rompe il vetro di un bus e scatena il panico a bordo, denunciato 51enne

Genova. Ha lanciato una cassa acustica contro il vetro della porta posteriore di un bus mandandola in frantumi, scatenando il panico sul mezzo e costringendo l’autista a fermare la corsa.

È successo lunedì sera in via di Francia su un mezzo della linea 1, autore del gesto un 51enne senza fissa dimora intercettato dalla polizia nei pressi del bus. A chiamare il 112 è stato l’autista del mezzo, che si è fermato e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, come detto, il 51enne era ancora vicino all’autobus fermo. Con sé aveva sia la cassa usata per rompere il vetro sia un martelletto.

Nonostante la resistenza i poliziotti lo hanno identificato e poi denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

“Ora questo bus starà fermo parecchie settimane, in attesa dei vetri nuovi, oltre al costo del danno c’è il costo del mezzo fermo – è il commento di Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna – Ribadiamo che a nostro avviso le telecamere presenti sui mezzi dovrebbero essere utilizzate in remoto dalle forze dell’ordine, così facendo allo scattare dell’emergenza potrebbero in tempo reale vedere l’emergenza e individuare agevolmente i colpevoli. Sempre più autisti danno le dimissioni per le troppe responsabilità non pagate e non dovute. Questo tipo di emergenze sono a livello nazionale, per questo invochiamo l’intervento di normative a livello nazionale,indispensabili per arginare i continui atti di violenza e vandalismo”.