Riva Trigoso, escursionista scivola giù dal sentiero e finisce in ospedale in codice rosso

Riva Trigoso. Brutto incidente questo pomeriggio per un escursionista che stava percorrendo il sentiero per Punta Manara nel territorio di Sestri Levante.

L’uomo è scivolato ed è finito nella scarpata, arrestando la sua corsa contro un albero.

Per salvarlo si è attivata un’imponente mobilitazione di soccorsi: vigili del fuoco con sommozzatori ed elicottero, soccorso alpino, capitaneria di porto e il 118 del Tigullio con l’auto infermierizzata e la Croce Rossa di Riva Trigoso.

L’infortunato, che per fortuna non aveva perso conoscenza ma aveva riportato comunque un trauma toracico, è stato recuperato e portato a bordo dell’elisoccorso Drago cui è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, data la dinamica dell’accaduto.