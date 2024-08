Riva Trigoso, auto precipita in un dirupo: coppia di giovani finisce in ospedale

Sestri Levante. Grande paura questo pomeriggio per una coppia di giovani torinesi che si era avventurata con un fuoristrada sullo sterrato di Punta Baffe, a Riva Trigoso. A un certo punto il conducente ha perso il controllo e il mezzo sopra lo stabilimento di Fincantieri.

Il giovane ha fatto in tempo a dire alla donna di abbandonare l’abitacolo e subito dopo l’auto ha iniziato a precipitare lungo un dirupo di 200 metri. Per fortuna la macchia mediterranea ha fermato la caduta della vettura dopo una quindicina di metri, limitando le conseguenze che avrebbero potuto essere fatali.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari, il soccorso alpino della Liguria, la Croce Rossa di Riva Trigoso, la Croce Verde di Sestri Levante e l’auto infermierizzata del Tigullio. Presente anche i carabinieri e la polizia municipale di Sestri Levante.

Il ragazzo è stato estratto dal mezzo, caricato su una barella e trasportato fino alla strada. I due, medicati e stabilizzati, sono stati condotti alla pista di atterraggio di Sestri Levante in attesa dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco con cui sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Martino, per fortuna in condizioni non gravi.