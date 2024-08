Rissa tra giovani, 22enne accoltellato in strada a Riva Trigoso

Sestri Levante. Scontro fra alcuni giovani a Riva Trigoso (Sestri Levante) poco prima dell’alba di oggi, giovedì 22 agosto.

Nel corso della rissa, avvenuta in via Giacomo Balbi, non lontano dalla spiaggia, un ragazzo di 22 anni è stato ferito da una coltellata sferzata da un altro giovane.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, con la Croce rossa di Riva e i carabinieri, allertati per le indagini del caso.

Il giovane è stato medicato e portato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.