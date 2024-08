Rissa fuori da una discoteca di corso Italia: in cinque aggrediscono un 18enne e fuggono

Genova. Rissa intorno alle 4.30 del mattino fuori da una discoteca di corso Italia. Alla polizia sono arrivate in rapida successione ben cinque chiamate di emergenza. Quando i poliziotti delle volanti sono arrivati sul posto hanno trovato su una panchina tre ragazzi di cui uno con la maglietta strappata.

Il giovane, 18 anni come i due amici, non avrebbe tuttavia fornito elementi utili alle indagini come hanno invece fatto alcuni testimoni che hanno raccontato agli agenti che il ragazzo sarebbe stato picchiato a calci e pugni da un gruppo di quattro-cinque persone.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 che lo ha medicato sul posto.