Rissa a colpi di sedie, tavolini e bicchierate tra i tavolini dei bar: cinque denunciati

Rapallo. Tavolini, sedie, bottiglie e bicchieri usate come armi contro i contendenti. Ma anche uno spray urticante usato in mezzo agli avventori dei bar e il palo di un cartello pubblicitario utilizzato come un bastone per colpire gli avversari.

Sono gli ingredienti di una rissa scoppiata sabato pomeriggio all’ora dell’aperitivo nel centro storico di Rapallo in mezzo ai tanti avventori dei dehor dei bar che hanno assistito impietriti alla scena.

Adesso per quella rissa i poliziotti del commissariato di Rapallo hanno denunciato 5 persone, tra i 25 e i 38 anni, Per loro è stato anche adottato il provvedimento del Dacur, che vieta l’ingresso nella fascia serale e notturna fino alle ore 04.00, nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici del Centro di Rapallo, per la durata di un anno.

Grazie ai video visionati i poliziotti hanno scoperto che l’azione ha avuto inizio in Piazza Garibaldi con lo spruzzo di una sostanza urticante al peperoncino da parte di un uomo contro il gruppo dei contendenti che era seduto ad un tavolo all’esterno di un locale. Da qui, ne è nata una rissa che si è sposta nell’adiacente Piazza del Pozzo, nella zona in cui bar hanno tavoli all’aperto che in quel momento erano tutti occupati da clienti che stavano prendendo l’aperitivo.

In due erano finiti al pronto soccorso di Lavagna con ferite e tagli giudicate guaribili in 10 e 15 giorni. Per loro e per altri tre partecipanti alla rissa ora è arrivata la denuncia.