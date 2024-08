Rinofiller: cosa sapere sul trattamento di rimodellamento del naso più amato del momento

Un naso con la gobba, eccessivamente pronunciato, storto o non armonico con il resto del viso risulta un problema per molte persone: sono tante quelle che scelgono di rivolgersi ad un chirurgo estetico per una rinoplastica… ma c’è una soluzione alternativa, meno invasiva ed altrettanto efficace qualora il problema sia esclusivamente di natura estetica: il rinofiller.

L’argomento rinofiller è sulla bocca di tutti e non è difficile comprenderne il motivo: a lanciare il trend sono stati molti VIP che hanno confidato di aver scelto proprio questo trattamento beauty per sentirsi più sicuri di sé, migliorando la percezione del proprio aspetto con una soluzione meno invasiva. Ma cos’è esattamente? Come funziona? E quali sono i vantaggi? Scopriamo tutto insieme.

Cos’è il Rinofiller?

Possiamo definire il rinofiller come una nuova tecnica di medicina estetica in grado di rimodellare il naso senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico. Come dice il nome stesso, per riuscirci viene utilizzato un filler a base di acido ialuronico per correggere piccoli difetti. Particolarmente indicato per punte cadenti, asimmetrie o gobbe, regala un risultato armonico e proporzionato in modo non invasivo. È bene precisare che tale trattamento è consigliato solo nel caso in cui non siano presenti problematiche che necessitino di un intervento chirurgico. Si tratta insomma di una soluzione che guarda solo all’estetica e che non può essere adottata per risolvere problematiche di diversa natura.

Come plus aggiuntivo si tratta di una seduta piuttosto veloce: solitamente la durata è di circa 30 minuti. Ci si sottopone dopo una consulenza preventiva nella quale lo specialista discute le possibili aspettative e i risultati desiderati. Un altro benefit importante è da ricercare nel risultato immediato oltre che nel dolore ridotto al minimo. Il tempo di recupero è rapidissimo: si torna fin da subito alla propria quotidianità senza doversi concedere giorni di riposo.

A Chi è Consigliato il Rinofiller

Il trattamento di rimodellamento del naso è particolarmente indicato per:

– Minimi difetti nel naso. Se hai una gobba, una leggera asimmetria o una punta cadente, può correggerli in modo rapido e senza chirurgia;

– Chi cerca un risultato naturale. Il trattamento ti aiuta ad ottenere un miglioramento armonico, senza stravolgere l’aspetto del viso;

– Chi non vuole sottoporsi alla chirurgia. Se hai paura di un intervento, non vuoi affrontare i tempi di recupero di una rinoplastica e il problema è solamente di natura estetica è l’alternativa ideale;

– Chi cerca un miglioramento temporaneo. Non si tratta di una soluzione definitiva, le iniezioni vanno ripetute periodicamente. Se però si ha un dubbio su come ci si potrebbe vedere dopo questa è sicuramente una buona opzione.

Quanto dura l’effetto del rinofiller?

Come spiegato, il trattamento non è definitivo come può accadere per una rinoplastica, ma va ripetuto periodicamente. Generalmente gli esperti suggeriscono di ripeterlo dopo circa 12 mesi: per un anno, infatti, il rimodellamento rimarrà intatto.

Quali sono i benefici più evidenti

Il rinofiller è un trattamento estetico che si distingue per diversi vantaggi. Il primo è che viene eseguito in uno studio medico autorizzato e specializzato ma non è necessario sottoporsi ad un’invadente anestesia generale e non richiede incisioni chirurgiche che inevitabilmente debilitano il paziente.

Il recupero rapido ed immediato è sicuramente un altro tratto distintivo: seppur possano presentarsi lievi dolori localizzati, è bene sapere che in pochissime ore tendono ad alleviarsi per non manifestarsi più del tutto dopo pochissimi giorni.

Ma il vero punto di forza è il miglioramento dell’autostima: correggere piccoli difetti estetici ha un impatto significativo sulla percezione di sé e riflette in un migliore approccio tanto nella vita privata quanto in quella professionale.