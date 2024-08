Rimosso l’ordigno bellico davanti al porto, oggi il brillamento vicino alla diga foranea

Genova. È stato rimosso ieri l’ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto lunedì pomeriggio vicino all’entrata del porto di Genova alla Foce. Nella giornata di oggi il brillamento.

A occuparsi della messa in sicurezza sono stati i subacquei specializzati del nucleo Sdai della Marina militare giunti dalla Spezia. L’intervento era stato posticipato a causa di problemi tecnici, poi nel primo pomeriggio di ieri sono iniziate le operazioni per disinnescare l’ordigno, prelevarlo dal fondale a circa 28 metri di profondità e spostarlo di qualche centinaio di metri a ovest all’esterno della diga foranea.

La navigazione e ogni altra attività in mare restano interdette in un raggio di 100 metri dal luogo in cui è stato posizionato il proiettile (coordinate 44°23.4’N – 008°56.0’E) fino al termine della procedura di brillamento, che prevede l’esplosione controllata dell’ordigno attraverso una carica piazzata nelle vicinanze.

Come reso noto negli scorsi giorni, si tratta di un proiettile d’artiglieria lungo 38 centimetri con 8,5 centimetri di diametro, fabbricato in Germania nel 1939, sparato durante la seconda guerra mondiale e rimasto inesploso per tutti questi anni sul fondale. A trovarlo sono stati i sommozzatori della ditta specializzata Drafinsub durante la bonifica in previsione del cantiere per la nuova diga. Ed è molto probabile che altri ordigni simili, ancora potenzialmente pericolosi, possano essere trovati nei prossimi mesi.