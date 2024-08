Genova. Un uomo di 33 anni, ricercato dal 2012, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Genova nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto a Pra’, nel ponente cittadino.

L’uomo era destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Milano nel 2012.

Lunedì notte il 33enne, privo di documenti e senza dimora, è stato fermato in auto con un amico, durante un ordinario controllo del territorio effettuato da una volante della polizia.

Da accertamenti in banca dati, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione di diverse pene per una condanna, complessivamente, a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni. Ora si trova in carcere a Marassi.