Ricerca, tre progetti dell’Università di Genova finanziati da bando Marie Curie

Progetto H2POWRD: dare continuità alla ricerca sull’utilizzo efficiente dell’idrogeno nelle turbine a gas

“H2POWRD Harnessing Hydrogen’s POtential With Rotating Detonation“, grazie una valutazione di 97/100, è stato finanziato con più di 4 milioni di euro con lo scopo di incentivare la collaborazione tra ventidue realtà internazionali per sfruttare il potenziale dell’idrogeno nelle turbine a gas tramite detonazione rotante.

H2POWRD estende l’esperienza del precedente progetto INSPIRE – INSpiring Pressure gain combustion Integration, Research and Education, un progetto H2020 MSCA ITN, attivo fino a dicembre 2024, che ha portato allo sviluppo di quindici progetti di ricerca, condotti da altrettanti giovani ricercatori, sulla sperimentazione e la simulazione numerica dei fenomeni dinamici tipici della detonazione, sulle soluzioni necessarie per controllarla (e.g. raffreddamento) e sulla progettazione degli impianti che possono impiegarla per ottenere un incremento di efficienza nella produzione di energia elettrica e nella propulsione. Il progetto H2POWRD vede la collaborazione del PI (Principal Investigator) del gruppo di Genova, Alessandro Sorce, docente UniGe del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME, insieme ai colleghi di università e centri di ricerca internazionali (ad esempio: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique, Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Kungliga Tekniska Högskolan, The von Karman Institute for Fluid Dynamics) e italiani, i politecnici di Milano e Torino e l’Università di Firenze, che ha coordinato il precedente progetto.

Sotto la guida di Myles Bohon, docente della Technische Universität Berlin, i tredici proponenti del progetto H2POWRD attiveranno 14 posizioni da Doctorate Candidate. Grazie alla collaborazione con 9 partner associati, i futuri dottori di ricerca potranno svolgere le loro attività anche negli Stati Uniti e in Giappone.

H2POWRD si concentra sulla detonazione rotante come metodo per ottenere una combustione con incremento di pressione, basata sull’idrogeno. Una strada non priva di problemi da risolvere, ma capace di raccogliere le migliori competenze europee in materia di detonazione, integrazione combustore – turbina, progettazione e aerodinamica della turbina e meccanica dei fluidi e sfruttare la complementarità tra esperimenti e simulazioni numeriche, con l’obiettivo finale di aggiungere una tecnologia a quelle necessarie per consentire una transizione più rapida verso un settore energetico e dei trasporti a zero emissioni di carbonio. L’Università di Genova effettuerà la valutazione termo-economica delle prestazioni delle turbine a idrogeno basate su detonazione rotante per le diverse configurazioni studiate e la valutazione a livello di sistema per identificare i casi d’uso target e le opzioni di layout più promettenti.