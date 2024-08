Genova. Una donna di 45 anni, genovese, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Martino con l’accusa di estorsione per aver ricattato l’amante.

La donna, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva ricattato un uomo di 50 anni, residente nello stesso quartiere, con il quale aveva avuto una lunga relazione extraconiugale.

Quando lui aveva cercato di chiudere il rapporto, l’amante aveva iniziato a intimidirlo fino a minacciarlo di inviare alla moglie di lui immagini sessualmente esplicite in cambio di denaro.

“Se non le consegno 3000 euro invierà ai moglie le foto di me nudo”, ha raccontato ai carabinieri, ai quali si è rivolto per chiedere aiuto.

I militari hanno fatto in modo che l’incontro per lo scambio del denaro avvenisse e quando l’uomo stava per consegnare la cifra all’ex amante, sono intervenuti arrestandola.

Ora la 45enne si trova in carcere a Marassi in attesa di processo. Il denaro è stato restituito all’uomo che, però, dovrà ora risolvere la questione a livello familiare.