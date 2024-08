Genova. Sembra un’altra era quella in cui Matteo Renzi scambiava barzellette con il sindaco di Genova Marco Bucci, ieri in tv su La7 l’ex premier e leader di Italia Viva ha sgomberato ogni dubbio su quale sarà il posizionamento del suo partito alle prossime elezioni regionali: “In Liguria, Emilia Romagna e Umbria Iv sosterrà i candidati della coalizione di centrosinistra?” la domanda. “Sì” la risposta.

Ma mentre in Umbria ed Emilia l’intesa elettorale è chiusa da tempo all’insegna del “campo largo” lo stesso non vale per la Liguria dove il centrosinistra non vuole sprecare la chance di tornare al potere presentata dalla maxi inchiesta e le dimissioni di Toti.

Qui da un lato non è ancora stato definito il nome del candidato presidente – in ballo ci sono Andrea Orlando (Pd) e Luca Pirondini (M5s) – e se la scelta finale, per quanto poco probabile, ricadesse sul pentastellato l’alleanza sarebbe meno semplice da digerire da parte di Italia Viva.

Dall’altro lato in Liguria c’è l’intricatissimo nodo Genova, dove i renziani non solo sostengono il centrodestra del sindaco Marco Bucci ma fanno addirittura parte della giunta. A sbrogliare la matassa dovrà pensarci – lo sta facendo da settimane – la senatrice e coordinatrice di Italia Viva, Raffaella Paita. L’impressione è che lo schieramento dettato da Renzi non avrà ripercussioni sul governo comunale. La stessa Paita, tempo fa, avrebbe rassicurato Bucci in tal senso.

Mauro Avvenente, assessore alle Manutenzioni, è intenzionato a proseguire la sua avventura con il centrodestra. Neppure Davide Falteri, eletto nella lista Vince Genova, e consigliere delegato ai temi della logistica, cambierà casacca. Qualche dubbio in più, ad ascoltare voci di corridoio a Tursi, sarebbe passato per la testa di Arianna Viscogliosi, già Forza Italia, passata a Italia Viva nel settembre 2023, moderata per eccellenza, liberale e molto attenta alle tematiche di energia e ambiente.

Una scelta, queste figure, dovranno comunque farla. Anche se Renzi in tv ha detto “Da ora in avanti non potremo più permetterci di stare con il centrodestra”. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli, all’agenzia Adnkronos, ha chiarito: “L’intesa con Renzi non è possibile nel momento in cui lui sostiene Bucci. Non è che uno può essere contro il totismo in Liguria e con il totismo a Genova. Bucci è l’espressione massima del totismo”. E anche in Liguria i “Rossoverdi” sono quelli che esprimono maggiori perplessità sull’apparentamento, non solo per quanto riguarda i nomi in gioco ma soprattutto i temi, a partire dalle infrastrutture, gronda e così via.

Ma non è solo il fronte Italia Viva che agita le acque del centrosinistra ligure. Anche Carlo Calenda, su un’intesa per il dopo Toti, non era stato rassicurante: “In Liguria è un casino. Prima di discutere dei candidati, in ogni caso, dobbiamo discutere dei temi”, aveva spiegato dal palco della Versiliana.

A riposizionare la barra, però, ci pensa Cristina Lodi, capogruppo di Azione in Comune a Genova, che rispondendo al richiamo da sirena di Forza Italia chiarisce: “Noi siamo sempre stati all’opposizione di Toti, siamo all’opposizione di Bucci in Comune, non staremo mai con il centrodestra – afferma – detto ciò aspettiamo il tavolo di coalizione, sperando che sia il più presto possibile, per confrontarci sui temi, e se ci sarà anche il nome del candidato tanto meglio”.

Esatto, il candidato. Dopo la pausa ferragostana gli sherpa dei vari partiti, primi fra tutti M5s e Pd, sono di nuovo al lavoro per sciogliere le ultime riserve. L’obiettivo è definire l’accordo e chiudere l’intesa entro la fine di agosto. Ma c’è chi parla di svolte possibili già nel corso di questo fine settimana.