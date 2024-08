Regionali, centrosinistra in fibrillazione su Orlando ma primi indizi su chi sarà nelle liste

Genova. Anche se per il nome del candidato presidente della Regione del centrosinistra bisognerà aspettare ancora qualche giorno – i più ottimisti parlano addirittura di un annuncio pre Ferragostano – nei partiti si stanno già scaldando i motori sull’altra questione spinosa, quella delle liste.

Spinosa da due punti di vista, perché se da un lato c’è chi sgomita per puntare a un seggio in via Fieschi, dall’altro individuare decine di persone disposte a metterci faccia, impegno e anche soldi (le campagne sono costose, anche se sostenute dai partiti) senza magari una vera chance di passare è una missione ancora più difficile.

Anche perché i tempi sono risicati: le liste per le elezioni regionali dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 29esimo giorno antecedente a quello della votazione. Potrebbe trattarsi quindi del 26 settembre, oppure di qualche settimana più tardi se le elezioni liguri dovessero essere accorpate a quelle in Umbria o in Emilia Romagna.

L’altro aspetto tutto da definire è quali saranno le liste. In questa fase il “campo largo” non ha ancora un perimetro preciso, soprattutto per via della posizione scomoda di Italia Viva e Azione. C’è chi ha suggerito di compilare un listone che riunisca le forze moderate che ci staranno, compresi quindi anche i rappresentanti di +Europa, Psi e magari delle figure più “civiche”, sulla stregua di quanto fatto a Savona, dove quel listone è arrivato a ottenere un 10% di preferenze.

Da capire anche come si muoverà la sinistra della coalizione, l’area cosiddetta “rossoverde”. L’idea è quella di far convergere in una lista unica i candidati ambientalisti e quelli di Sinistra Italiana oltre a chi oggi, in consiglio regionale, rientra nella Lista Sansa. Qualcuno, come il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, potrebbe invece rientrare nella lista collegata al nome del candidato presidente, magari come capolista.

A proposito di consiglieri regionali: nel centrosinistra, tutti quelli che siedono tra i banchi del consiglio proveranno a ricandidarsi, anche chi abbia già svolto due mandati. Tutti tranne Fabio Tosi del M5s, perché il regolamento del movimento ancora in vigore non gli consente di fare il tris. Altri, ad esempio, Luca Garibaldi, capogruppo del Pd, chiederanno e dovrebbero ottenere senza troppi problemi, una deroga. Un punto interrogativo aleggia anche sullo stesso Ferruccio Sansa che, in qualche occasione, si sarebbe interrogato sulla possibilità di tornare a fare il mestiere di giornalista.

Così tra le “vecchie guardie” della minoranza in via Fieschi. Chi potrebbero essere, invece, i rookies? Uno dei primi bacini dove guardare è il consiglio comunale di Genova. Dove il gruppo più folto è, come noto, quello del Pd. Due veterani come Alberto Pandolfo e Claudio Villa potrebbero tentare il “salto” e una valutazione sarebbe stata fatta anche su una “macchina da voti” come Mariajose Bruccoleri che, però, ultimamente ha ridimensionato il suo impegno a Tursi, ad esempio rimettendo il mandato da vicepresidente del consiglio comunale.

Un’altra politica la cui carriera avrebbe una “naturale” prosecuzione in consiglio regionale è Cristina Lodi, gruppo Misto ed esponente di Azione, ma in questa fase è ancora difficile ipotizzare un inquadramento per lei, come per il consigliere regionale Pippo Rossetti. Listone centrista? Se ci sarà. Con il partito di Calenda? Se il suo leader limiterà gli attacchi alla coalizione.

Già sui blocchi di partenza, lo si è visto dall’iperattività delle ultime sedute di consiglio comunale, Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione. E che da qualche tempo è anche vicesindaco di Santo Stefano d’Aveto.

Dal mondo dei municipi un tentativo potrebbe farlo l’ex presidente della Bassa Val Bisagno, Massimo Ferrante, tornato particolarmente attivo sui social proprio in queste settimane. Ma anche Stefano Giordano, M5s, candidato presidente sconfitto al municipio Centro Est.