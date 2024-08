Regionali, la Lista Toti stuzzica il centrosinistra: “Il candidato? Un gerundio futuro”

Genova. “Anche oggi, la sinistra andrà d’accordo domani. Anche oggi il candidato presidente è sempre più un gerundio futuro. Andrea Orlando può ancora attendere prima che il campo larghissimo si stringa su di lui. Per essere una coalizione compatta non c’è davvero male”. La Lista Toti commenta la situazione di spaccatura sempre più evidente all’interno della minoranza in vista del voto delle prossime elezioni regionali.

“Il centrodestra – continuano – sta valutando quale nome indicare, ma ha a disposizione tutti candidati di grande valore e sui quali non ci sono contrarietà da parte di alleati che sono davvero tutti sulla stessa linea. Che poi altro non è che la linea seguita in questi nove anni e che ha portato alla Liguria crescita, successo, e voglia di essere protagonista. Il nostro vantaggio è quello che non abbiamo fretta di fare la scelta migliore, perché qualunque sia, ha già un programma pienamente condiviso da portare avanti con la spinta di tutte le componenti”.

“Altrettanto non può dire chi chiede a un alleato come Matteo Renzi di vergognarsi di se stesso al punto da nascondersi in una lista civica senza simboli, possibilmente senza far vedere troppo in giro Lella Paita mentre viene portata avanti la battaglia per distruggere il Jobs Act varato proprio dall’ex premier. Altrettanto non può dire chi deve convincere Calenda che il centrosinistra va d’accordo solo sull’attacco giudiziario a Toti ma non è mica forcaiolo. E pazienza se non vuole le crociere, la gronda, il tunnel in porto, la diga, il rigassificatore, lo Skymetro, la funicolare, i turisti”, continua la nota.

“Altrettanto non può dire chi sta cercando il modo di offrire il benservito al sedicente candidato. E non trova di meglio che rendere ogni giorno di più un Orlando furioso, con la speranza che sia lui a mandare tutti e tutto a monte”, conclude la Lista Toti.