Regionali, ecco il secondo candidato: per Democrazia Sovrana e Popolare corre Francesco Toscano

Genova. Mentre centrodestra e campo progressista non hanno ancora deciso chi saranno i candidati alle regionali in Liguria, è stato ufficializzato oggi il secondo contendente. Si tratta di Francesco Toscano, nato nel 1979 a Gioia Tauro, avvocato, giornalista e presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, il progetto politico di Marco Rizzo.

La presentazione al pubblico avverrà venerdì 30 agosto nel corso dell’incontro con gli iscritti liguri previsto alle 17.30 nel salone del Circolo Autorità Portuale in via Albertazzi.

Rizzo è il secondo candidato dopo Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare Antimafia ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, in corsa per il movimento Uniti per la Costituzione che fa riferimento a un altro ex senatore grillino, l’avvocato e consigliere comunale genovese Mattia Crucioli.

Entrambi profili che, in linea teorica, potrebbero sottrarre voti al bacino della sinistra, anche se il riferimento più forte è nell’area sovranista e in generale negli “scontenti” dei partiti rappresentati in Parlamento. Resta da capire quali saranno le mosse di Italexit, che ha annunciato la sua partecipazione alle regionali in Liguria senza ulteriori dettagli, e di Indipendenza, il movimento di Gianni Alemanno che sarà ugualmente presente. Per tutti pesa ovviamente l’incognita della raccolta delle firme.