Regionali, Crucioli attacca Orlando: “Vota per le armi ai nazisti ucraini ma ricorda i partigiani uccisi dalle SS”

Genova. Prove generali campagna elettorale: in attesa dell’ufficializzazione dei candidati delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, Mattia Crucioli, consigliere comunale e fondatore di Uniti per la Costituzione, dopo la presentazione del candidato Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare antimafia, pungola gli avversari. Partendo da sinistra.

“Il quasi-candidato presidente Andrea Orlando ha votato e continua a votare in parlamento l’invio di armi all’esercito ucraino, nei cui ranghi sono integrati numerosi battaglioni neonazisti – ha scritto in una nota Crucioli – Con quale coerenza si recherà domani a tenere il discorso celebrativo per l’ottantesimo anniversario del sacrificio di Silvio Solimano, detto “Berto“, ucciso in battaglia dai nazifascisti a Santo Stefano d’Aveto?”.

Una provocazione che prende spunto da una delle battaglie principali che da sempre portano avanti in “Uniti per la Costituzione”, vale a dire il no agli aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: “Ai nazisti Berto sparava, Orlando al contrario gli invia armi“, conclude Crucioli.