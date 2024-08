Regionali, Uniti per la Costituzione candida come presidente Nicola Morra

Genova. Mentre centrodestra e centrosinistra sembrano impegnati in una melina infinita sul candidato presidente alle prossime elezioni regionali, è Uniti per la Costituzione a “uscire” il primo nome ufficiale: si tratta di Nicola Morra, ed ex presidente della commissione parlamentare antimafia.

L’annuncio è arrivato questa mattina da Mattia Crucioli, consigliere comunale ed ex senatore di UpC. “Raccoglieremo le firme per partecipare alle elezioni regionali liguri – dice – il candidato governatore sarà Nicola Morra”.

“Il nostro candidato presidente è stato scelto nel segno dell’indipendenza, della competenza e della legalità – continua – Nicola Morra, già presidente della commissione parlamentare antimafia, è nato a Genova ed è attuale consigliere comunale a Vado Ligure“.

Morra, genovese di nascita ma cresciuto a Cosenza, è stato senatore con il M5s. Il 17 febbraio 2021 è tra i 15 senatori che non votano la fiducia al Governo Draghi e il giorno seguente Vito Crimi annuncia la sua espulsione insieme a quella degli altri 14 senatori che hanno votato in dissenso dal gruppo.

Il M5s è il partito che in passato ha visto aderire lo stesso Crucioli prima di dirigersi verso l’esperienza di Uniti per la Costituzione, formazione politica che raccoglie i consensi di una galassia eterogenea che spazia dagli anti-liberisti ai grillini delusi, dai pro Palestina ai no vax ai sovranisti.

Uniti per la Costituzione, che dovrà raccogliere le firme per le liste circoscrizionali, si presenta ancora una volta come alternativa a tutto il resto: “Negli ultimi anni abbiamo osservato, tanto a livello nazionale quanto a quello locale, come i due schieramenti politici tradizionalmente contrapposti abbiano acriticamente aderito al medesimo paradigma socio-economico, al medesimo quadro culturale politico di riferimento, divenendo sempre più simili e indistinguibili per posizioni e azioni, inneggiando ambedue al neoliberismo competitivo, distruttivo, finalizzato al profitto per pochi ed all’asservimento per tanti”, dice Crucioli.

“Uniti per la Costituzione – prosegue Crucioli – parteciperà alle elezioni regionali e lo farà con una campagna elettorale umana, senza richieste economiche ad imprenditori o gruppi d’interesse di qualsiasi tipo, non chiederemo soldi a nessuno perché le nostre idee sono buone, libere e non hanno bisogno di finanziatori”. Il programma sarà reso noto nei prossimi giorni sul sito web unitiperlacostituzione.it.