Regionali, “Campo largo ti scrivo”: l’appello di attivisti, cantautori e scienziati a una vera alternativa al modello Toti

Genova. “Campo largo ti scrivo”. Inizia così l’appello lanciato in queste ore da oltre una ventina di persone legate al mondo dell’attivismo, della cultura e della società civile genovese alle forze politiche che si apprestano a proporre, alle prossime elezioni regionali in Liguria, un’alternativa al modello Toti e al centrodestra.

Un vero fronte popolare, smosso da due figure come Antonio Bruno, ex consigliere di Verdi e Rifondazione Comunista, pacifista e tra gli animatori dei movimenti durante il G8, e Deborah Lucchetti, manager impegnata da anni nella promozione dei diritti del lavoro e del commercio equo e sostenibile.

Il loro appello è affinché l’alternativa sia davvero tale e non solo un “maquillage” politico. No alle scelte influenzate da gruppi economici, no alla Liguria del turismo mordi e fuggi, no alla cultura e ai diritti dimenticati. A firmare la lettera aperta molte voci note e meno note. Tra queste, Maurizio Carucci, frontman degli Ex Otago, Federico Valerio, Medico per l’ambiente, Maurizio Wurtz, biologo, Amina Gaia Abdelouahab, storica dell’arte, Claudia Vago, comunicatrice.

Ecco il testo integrale della lettera. Chi volesse aderire può farlo scrivendo a liguriachevogliamo@protonmail.com indicando nome, cognome e qualifica.

“La vicenda che ha coinvolto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha messo in luce la stretta connessione tra politica, affari e criminalità organizzata, un fenomeno purtroppo radicato negli anni di governo in Liguria.

Appare ormai lecito che le scelte politiche vengano influenzate esclusivamente da gruppi economici, a discapito degli interessi della popolazione. Siamo di fronte all’estensione della “urbanistica contrattata”, in base alla quale i piani urbanistici vengono impostati non secondo i bisogni reali del territorio, ma in funzione delle proposte degli imprenditori.

Questa dinamica richiama la politica economico-sociale degli anni ’50-’60, volta a favorire i poteri imprenditoriali parassitari a scapito dell’interesse pubblico. In Liguria questa prassi è così radicata da avere addirittura generato negli anni ’70 il neologismo “rapallizzazione” con cui ovunque si identificano i fenomeni di urbanizzazione selvaggia basati su un modello estrattivo e predatorio, abbracciato e promosso nei decenni dal partito trasversale del cemento, che imprenditori senza scrupoli hanno sempre foraggiato, senza distinzioni ideologiche.

Oggi quel modello si è evoluto e tutto avviene attraverso l’abbattimento di ogni procedura di trasparenza, grazie all’applicazione del cosiddetto e osannato “Modello Genova” (provvedimento del Governo Salvini-Conte con cui si è approvato senza gara un progetto dal costo di molto superiore a quello di altre proposte e non conforme alle norme del codice stradale), che riteniamo sia assolutamente urgente rileggere in chiave critica. Nello stesso tempo, viene perpetuato il sistema economico di rapina verso il resto del mondo, mentre aumentano diseguaglianze e crisi climatiche.

Chiediamo al Campo Largo di guardare alla realtà tenendo conto delle sfide del terzo millennio, con proposte e politiche diverse da quelle della destra, in particolare sul piano morale e dei diritti civili ma anche sul piano delle alternative di sistema, economiche e sociali, sulle quali una coalizione progressista, ecologista e di sinistra all’altezza delle attuali sfide, deve mostrare forte discontinuità con il passato e grande capacità di visione.

I progetti infrastrutturali proposti, come la Gronda (oggi il Campo Largo si appresterebbe di fatto a riproporre la bretella Voltri-Rivarolo degli anni ottanta), la Nuova Diga Foranea o il Rigassificatore (per citarne alcuni), favoriscono il trasporto privato a scapito di quello pubblico, consumano territorio e producono emissioni di CO2, aggravando ulteriormente la crisi climatica in cui siamo immersi fino al collo. Senza contare gli innumerevoli progetti infrastrutturali che, se portati avanti, devasteranno ulteriormente le nostre città (attacco alle aree protette, cementificazione della Palmaria, Funivia al Lagaccio, Sky Metro, per citarne solo alcuni). Progetti che hanno dato vita ad uno straordinario livello di mobilitazione di cittadinə che con competenza, creatività e determinazione non si rassegnano all’idea di una regione saccheggiata e privatizzata, secondo una visione meramente commerciale e di fruizione elitaria del territorio. La lezione proveniente dai numerosi comitati nati a difesa del territorio e degli interessi pubblici dovrebbe fare capire a chi guida le istituzioni che non si può passare sulla testa dei cittadinə e che il loro coinvolgimento nelle scelte di sviluppo del territorio è ineludibile.

Sarebbe invece necessario e urgente costruire una Liguria che si prende cura del suo entroterra, più aperta al Mediterraneo e al resto del mondo, consapevoli che le istituzioni sovrannazionali richiedano più democrazia, puntando su produzioni realmente sostenibili, per la pace e non per la guerra, sulla manutenzione e valorizzazione del territorio, l’agroecologia, il turismo lento, il riuso, la tecnologia a servizio delle persone. Una Liguria che investe su servizi pubblici di qualità universalmente accessibili, a partire dalla sanità su cui occorre una rapida inversione di rotta. Una Liguria che crea opportunità di lavoro dignitoso e combatte con ogni mezzo la piaga del lavoro povero, precario e insicuro, così diffuso ormai in ogni settore dell’economia e specialmente tra i giovani, le donne e i lavoratori con background migratorio.

Riproporre un “Modello Genova” dal volto umano sarebbe miope e poco lungimirante. Sarebbe un colpevole inganno perchè significherebbe legittimare una modalità di gestione e governo della cosa pubblica opaca e prona principalmente all’interesse privato, che individua nel modello commissariale ed emergenziale, il modus operandi ordinario per eliminare il dibattito pubblico.

Occorre invece ripensare radicalmente l’attuale modello economico, mettendo al centro i bisogni della popolazione e la tutela dell’ambiente. Voltare davvero pagina in Liguria significa questo.

Ci auguriamo che chiunque si candidi per battere le destre, assuma questa prospettiva come orizzonte ineludibile per attuare un programma ambizioso e capace affrontare la grave crisi sociale, morale ed ecologica in atto.

Prime adesioni

Amina Gaia Abdelouahab, storica dell’arte

Gianni Alioti, attivista

Giancarlo Bonifai, avvocato

Tiziana Bonora, attivista

Antonio Bruno, attivista

Roberto Campoli, psicologo

Maurizio Carucci, cantautore

Vincenzo Cenzuales, presidente MobiGe

Stefano Chellini, agronomo

Lorenzo Ciconte, attivista

Francesca Coppola, architetta del paesaggio

Fabrizio Gelli, docente informatica

Stefano Kovac, presidente Arci Liguria

Monica Lanfranco, giornalista

Deborah Lucchetti, attivista

Francesco Rossi, ricercatore biblico

Claudia Vago, giornalista

Federico Valerio, chimico ambientale

Nicola Vallinoto, Movimento Federalista Europeo

Maurizio Wurtz, scienziato

Franco Zunino, presidente Arci Savona