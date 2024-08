Recco, tutto pronto per la festa di San Rocco: alzabandiera, processione e fuochi d’artificio

Recco. Tutto pronto a Recco per la tradizionale festa in onore di San Rocco, a cui si unirà la solennità dell’Assunta, organizzata dalla Parrocchia con il patrocinio del Comune, inserita nel palinsesto dell’estate recchese.

Dal 14 al 17 agosto 2024 si respirerà un’atmosfera diversa nel borgo situato sulla sinistra del torrente Recco, che culminerà nelle messe solenni e in varie attività di intrattenimento. La festa prenderà il via mercoledì 14 agosto alle ore 18 con la Santa Messa, seguita dal concerto della “Scuola di Musica Moderna” di Barbara Firrarello e dalla serata musicale con DJ Veneziano di Radio Infinity.

Giovedì 15 agosto, si celebrerà la Solennità dell’Assunta con messe alle ore 8 e 11, seguite dall’alzabandiera dei quartieri e una serata musicale con l’Orchestra Primavera.

Venerdì 16 agosto sarà il giorno della festa patronale di San Rocco, con una messa alle ore 8 secondo l’antica tradizione di Recco, seguita da una solenne concelebrazione (ore 11) presieduta dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca. La giornata si concluderà con la processione serale accompagnata dalla Filarmonica Rossini di Recco e lo spettacolo pirotecnico (ore 23).

Sabato 17 agosto vedrà l’ammainabandiera dei quartieri e la messa di ringraziamento.

“Ogni anno, in occasione della ricorrenza, l’Amministrazione comunale adempie allo storico voto di accensione del cero, in segno di riconoscenza nei confronti del Santo. È un appuntamento atteso da tutta la comunità e opportunità per assistere alle prime sparate dei quartieri Fiume-San Martino, Verzemma, Collodari e Corticella, preludio alla grande festa dell’8 Settembre”, commenta il sindaco Carlo Gandolfo