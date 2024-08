Recco, quattro interventi per il consolidamento delle strade collinari 

Recco, Sono in fase avanzata i progetti per il consolidamento della scarpata a monte di via Ponte di Legno e della sede stradale di via Nostra Signora del Fulmine. Un’opera analoga sarà realizzata lungo l’asse viario che raggiunge la frazione di Collodari. In totale quattro interventi beneficeranno di oltre 500mila euro di finanziamento, utilizzando l’avanzo libero di bilancio.

“Prosegue l’attività di messa in sicurezza delle strade collinari – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – un impegno che ha coinvolto l’Amministrazione in particolare nell’ultimo anno. I lavori di consolidamenti inizieranno quanto prima e ne prevediamo la conclusione entro la fine dell’anno”.