Recco, cena e raccolta fondi per il restauro del santuario di Nostra Signora del Suffragio

Recco. Una serata speciale, dedicata alla raccolta fondi per il restauro del Santuario di Nostra Signora del Suffragio, è in programma in via Trieste sabato 31 agosto, inizio ore 19.30.

Si potrà gustare un delizioso menù della tradizione ligure, in un’atmosfera accogliente e conviviale. L’organizzazione è del Comitato dei Quartieri e della Confraternita Nostra Signora del Suffragio, con il patrocinio del Comune.

“Il santuario ha un valore enorme per la città di Recco, oltre ad essere il fulcro della vita religiosa cittadina è il custode della nostra identità culturale attraverso il suo patrimonio sociale, storico e architettonico”.

Per acquistare i biglietti e per tutte le informazioni è necessario rivolgersi alla Pro Loco, tel. 0185722440.