Recco, appartamenti trasformati in case vacanze abusive scoperti dalla polizia locale

Recco. Il Comune di Recco ha intensificato i controlli sulle case vacanza abusive. Nelle ultime settimane, gli agenti del comando di polizia locale hanno individuato tre abitazioni trasformate in strutture ricettive, senza autorizzazione.

Ogni appartamento non dichiarato alla Regione comporta una sanzione di 2000 euro, oltre agli eventuali accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

“Si tratta di attività non segnalate e quindi irregolari, sia dal punto di vista tributario sia della sicurezza – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni”.

I proprietari, che hanno trasformato la propria abitazione senza dichiararlo, si vedranno recapitare, attraverso l’ufficio tributi, un’ingiunzione per il mancato versamento della tassa di soggiorno.

“Ringrazio la polizia locale per questa attività di verifica, che rappresenta una novità per il Comune, predisposta per il controllo sugli affitti brevi”, conclude il sindaco.