Quarantenne rapinato in piazza della Vittoria: botte e minacce per uno smartphone

Genova. Aggredito in piazza della Vittoria, picchiato e rapinato, tutto per uno smartphone.

È successo la notte scorsa a un uomo di 42 anni che ha provato a inseguire il rapinatore per qualche centinaio di metri prima di gettare la spugna, in piazza Barabino, e chiedere aiuto al 112.

L’uomo è stato raggiunto da un’ambulanza inviata dal 118 e accompagnato in codice giallo all’ospedale Galliera. Ai poliziotti delle volanti inviate sul posto ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto che dopo avergli preso il telefono è scappato a piedi. Indagini in corso per cercare di risalire alla sua identità.