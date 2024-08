Accoltellato a un braccio e inseguito per rubargli il portafoglio: caccia a due rapinatori

Genova. Rapina ieri sera in corso Buenos Aires nel quartiere della Foce. Vittima un uomo di 48 anni che stava rientrando in albergo. L’uomo, un lavoratore trasfertista di origine marocchina si trovava insieme a due colleghi ma questi ultimi si erano da poco allontanati per mangiare qualcosa.

E stato avvicinato da due sconosciuti che gli hanno chiesto una sigaretta. Lui ha risposto che ne aveva poche e a quel punto uno dei due, entrambi descritti come nordafricani, ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito a un braccio. Il lavoratore ha tentato di fuggire ma è stato inseguito e rapinato del portafoglio.

A quel punto ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno raccolto il racconto della vittima che è stata poi trasportata in codice giallo all’’ospedale San Martino di Genova in codice giallo.

Gli sono stati applicati alcuni punti di sutura al braccio ed è stato successivamente dimesso. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile di Genova che sta già visionando le telecamere della zona alla ricerca di immagini utili che possano portare a identificare i due rapinatori.