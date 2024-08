Provoca incidente stradale e poi scappa, 25enne rintracciato e denunciato

Rapallo. Ha tamponato uno scooter con la moto e poi è scappato, senza prestare soccorso al giovane rimasto al suolo. È successo a Rapallo a fine luglio, e per l’accaduto i carabinieri hanno denunciato un 25enne genovese rintracciato nei giorni scorsi.

Il giovane, stando a quanto ricostruito, era in sella alla sua moto quando è andato a sbattere contro un ventenne residente nella cittadina, sbalzato a terra. Poi è fuggito.

La vittima è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Per il 25enne, dopo le indagini, è scattata la denuncia per omissione di soccorso.