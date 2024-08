“Concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza”, il questore chiude un bar a Rapallo

Rapallo. Il questore di Genova ha disposto la chiusura di un bar di Rapallo per motivi di sicurezza, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza e disponendo la sospensione della licenza per sette giorni.

Il provvedimento è scattato dopo una serie di controlli che hanno confermato come il bar fosse frequentato da persone pregiudicate o con precedenti di polizia. Numerosi interventi delle forze di polizia, confermando così “il concreto pericolo di compromissione per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Tra gli ultimi episodi quello dello scorso 28 aprile, quando gli agenti delle volanti del commissariato sono intervenuti per una violenta lite avvenuta all’interno del bar, passata poi alle vie di fatto, tra due uomini. Uno di loro era stato colpito al viso con un bicchiere di vetro andato in frantumi, riportando gravi lesioni. L’aggressore era stato arrestato per il reato di lesioni personali aggravate.

Pochi giorni dopo i carabinieri della stazione di Rapallo erano intervenuti perché un uomo era stato aggredito e picchiato da quattro persone che lo avevano anche derubato dello zaino, tutto all’interno del locale. I militari nella stessa occasione avevano arrestato un uomo per il reato di rapina aggravata in concorso e denunciato un secondo per lo stesso reato.

Il provvedimento ex art. 100 del Tulps è stato notificato venerdì dai poliziotti del commissariato di Rapallo.