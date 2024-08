Ragazzino di 15 anni tocca i cavi dell’alta tensione e resta folgorato: è in condizioni gravissime

Savona. È stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso per l’arresto cardiaco conseguente allo shock il ragazzino di 15 anni che, nella tarda serata di ieri, è rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione che corrono nella zona del deposito ferroviario di via Stalingrado a Savona.

L’episodio si è verificato poco dopo le 23.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Savona Soccorso, la croce rossa di Savona, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Dopo essere stato soccorso sul posto e intubato, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo in condizioni molto critiche.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.